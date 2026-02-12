UAEMéx reconoce la importancia de las mujeres en la ciencia: Paty Zarza

-La rectora subrayó la necesidad de redefinir el concepto de ciencia para consolidarlo como un saber cercano, cotidiano y accesible para todas las personas.

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) celebró el conocimiento, la vocación y el compromiso social, al rendir homenaje a la científica Ana María Beatriz Cetto Kramis, primera mujer en México en obtener un doctorado en Física, quien impartió la conferencia magistral “La Física al servicio de la paz”, en el Patio del Centenario del Edificio de Rectoría.



La rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, destacó que esta conmemoración es un espacio para visibilizar los desafíos, estigmas y brechas que aún enfrentan las mujeres en distintos ámbitos de su vida, especialmente en la ciencia, pero también para reconocer los avances y las contribuciones de quienes con su trabajo y perseverancia han transformado esta realidad y abierto camino a nuevas generaciones.



Como parte de esta jornada, niñas, jóvenes y mujeres universitarias recorrieron la primera edición de la Feria de Divulgación Científica CienciaCercana, un espacio pensado para despertar vocaciones científicas, acercar el conocimiento a la vida cotidiana y reconocer el papel fundamental de las mujeres en la construcción de un futuro más justo y pacífico. En este contexto, Zarza Delgado subrayó la importancia de resignificar la ciencia como un saber accesible, cercano y presente en la vida diaria, especialmente para niñas y mujeres.



Acompañada por la secretaria de Ciencia, Arianna Becerril García, la rectora resaltó que la Administración Universitaria 2025-2029, conformada mayoritariamente por mujeres, ha colocado como una de sus prioridades el fortalecimiento del acceso al conocimiento, con el propósito de consolidar una universidad incluyente, cercana y comprometida con el desarrollo social.



Asimismo, señaló que el proceso de transformación que vive la UAEMéx ha permitido la creación de una beca exclusiva para impulsar la participación de las mujeres en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), así como el diseño de estrategias integrales que, en coordinación con la Secretaría de Ciencia, promueven la ciencia abierta en beneficio de la comunidad científica universitaria.



Por su parte, la secretaria de Ciencia, Arianna Becerril García, expresó que la presencia de Ana María Beatriz Cetto Kramis en la Autónoma mexiquense representa un reencuentro con la esencia de las universidades públicas: generar conocimiento con sentido social y compartirlo con todos los sectores de la sociedad.



Señaló que esta cátedra abierta invita a reflexionar sobre el papel de las mujeres en la academia y la investigación, y aunque se han logrado avances importantes, enfatizó la necesidad de fortalecer las acciones que permitan cerrar las brechas de género que aún persisten, en beneficio de las nuevas generaciones interesadas en la ciencia.



La científica explicó que las múltiples aplicaciones de la física la han convertido en una poderosa herramienta para el desarrollo y la paz, al contribuir al cuidado del medio ambiente, la salud y la mejora de la calidad de vida; sin embargo, advirtió que también ha sido utilizada con fines bélicos, como en el caso de las armas nucleares.



En este sentido, Ana María Beatriz Cetto Kramis exhortó a actuar con responsabilidad, recordando que cada persona puede elegir el rumbo de su quehacer científico y orientar la aplicación de la ciencia y la física en beneficio de la sociedad.