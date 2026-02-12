México está comprometido con proteger la integridad financiera: SHCP

-Amador Zamora resaltó que el GAFI es ampliamente respetado por su rigor técnico.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, aseguró que México está comprometido con proteger la integridad financiera y contribuir al fortalecimiento de su marco de prevención y combate a los delitos financieros, como lo es el lavado de dinero.



Esta declaración se da en el marco de la Quinta Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) celebrado en la Ciudad de México.



Confirmó que el Gobierno de México, a través de la secretaría que él encabeza, respalda plenamente el énfasis en la inclusión que se ha impulsado desde la presidencia del GAFI con el fin de ampliar la participación de jurisdicciones y actores relevantes que permitan fortalecer su legitimidad.



Amador Zamora resaltó que el GAFI es ampliamente respetado por su rigor técnico, por la construcción de consensos entre sus miembros y por el liderazgo en el desarrollo e implementación de altos estándares de calidad, así como por ser un actor fundamental para proteger la integridad del sistema financiero internacional.



Aseguró que en el marco de la presidencia mexicana del GAFI, encabezada por Elisa de Anda Madrazo, se ha mantenido una participación activa y constante para la contribución de nuestro país desde distintos espacios.



Bajo la presidencia de Elisa de Anda Madrazo, México inició en 2025 un proceso de evaluación para conocer cómo está el país en prevención del lavado de dinero. Esto coincidió después de que Donald Trump asumiera la presidencia de los Estados Unidos y declarara a algunos cárteles organizaciones terroristas.