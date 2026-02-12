“TENEMOS 28 MILLONES DE VACUNAS CONTRA EL SARAMPIÓN, MANTENGAN LA CALMA”: SHEINBAUM

-Hay 21 mil 154 puntos de vacunación en todo el país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que la mayoría de las mexicanas y los mexicanos están vacunados contra el sarampión; por ello, hizo un llamado a mantener la calma, ya que la estrategia para controlar los brotes de esta enfermedad funciona, como sucedió en Chihuahua, además de que hay 28 millones de vacunas disponibles en 21 mil 154 puntos en todo el país y cuya ubicación puede consultarse en dondemevacuno.salud.gob.mx.



“Lo importante en este momento es, a todas las familias que tienen hijas e hijos de los 6 meses a los 12 años, si no se han vacunado, que se vayan a vacunar a su centro de salud. Si recibieron la primera vacuna hace seis meses o más, ya pueden recibir la segunda dosis. Entonces, hay que dar primero prioridad a las niñas y a los niños, y en ciertos estados a otro sector de edad, y ya vamos a unificar todos los mensajes, porque es importante que sea un solo mensaje en todo el país”, puntualizó en la conferencia matutina. “Las mañaneras del pueblo”



La Jefa del Ejecutivo Federal, que se reuniría de manera virtual con las y los 32 gobernadoras y gobernadores para darles a conocer la estrategia y que se brinde la misma información a la población.



“Pedirle a la gente que guarde la calma, la mayoría de las niñas y niños ya están vacunados y aquellos que no estén vacunados que acudan a vacunarse. Y vamos a seguir dando información”.



La primera mandataria señaló que el Gobierno de México garantiza todas las dosis en las instituciones federales de salud.



El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, puntualizó que la estrategia de vacunación funciona, ya que hay 133 millones de mexicanos y, a la fecha, se tiene registro de 9074 casos totales, es decir, una tasa de 6.7 casos acumulados por cada 100 mil habitantes. Además, informó que actualmente, de las 32 entidades federativas, 24 tienen menos de 100 casos acumulados entre 2025 y 2026.



El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, señaló que entre 2025 y 2026, con la Estrategia para controlar el sarampión, se han aplicado 14.3 millones de vacunas, comparado con las 5 y 6 millones que se aplican en un año normal sin brote. “Para tranquilidad de todas y todos: tenemos las suficientes vacunas para proteger a la población”, comentó.



El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, señaló que es vital la colocación de las dos dosis de la vacuna, ya que, la primera tiene una cobertura entre 93 o 95 por ciento, mientras que la segunda otorga una inmunidad hasta en 99 por ciento y la sostiene a largo plazo.