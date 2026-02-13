Buscará México asegurar suministro de minerales críticos: Ebrard

-Los 13 minerales son necesarios para la industria y transición energética ante competencia mundial por litio, níquel y cobalto.

México busca integrarse a un acuerdo internacional que garantice el acceso a minerales críticos necesarios para su desarrollo industrial y energético en los próximos años. El objetivo es evitar interrupciones en el suministro de materias primas clave para sectores como la tecnología, la movilidad eléctrica y la generación de energía.



El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que el país participa en negociaciones y foros internacionales para asegurar el acceso a estos recursos estratégicos.



Según explicó el funcionario, México fue invitado por Estados Unidos a integrarse a un grupo de trabajo con varias naciones para discutir un acuerdo multilateral que permita garantizar el suministro de minerales críticos en un contexto de competencia global por estas materias primas.



Los minerales críticos son recursos indispensables para la economía y la industria, pero cuyo suministro puede interrumpirse por conflictos, decisiones políticas o limitaciones en la producción.



Entre los principales minerales considerados estratégicos se encuentran: Aluminio, cadmio, cobalto, cromo, germanio, iridio, litio, níquel, paladio, platino, tantalio, titanio y vanadio.



En algunos de estos casos, México depende casi totalmente de las importaciones para abastecer a su industria.



El secretario de Economía señaló que el país participa en conversaciones con diversas naciones para diseñar un acuerdo que garantice acceso estable y condiciones justas de comercio. El objetivo es que México no quede fuera de decisiones globales sobre el acceso a estos recursos.



Las autoridades mexicanas advierten que el mercado de minerales estratégicos puede volverse inestable por decisiones políticas o comerciales de países productores.



Señaló: “Buscamos que se respete el acceso equitativo, legal, justo a los minerales críticos”.



México depende de importaciones para varios minerales utilizados en industrias como: Energías limpias, electrónica, automotriz y construcción



El secretario de Economía también vinculó esta política con decisiones recientes para recuperar concesiones mineras improductivas o especulativas y proteger áreas naturales, con el objetivo de resguardar recursos estratégicos.