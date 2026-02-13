México espera consolidar el turismo con el Mundial 2026: Sectur

El turismo en el país ha crecido de forma moderada, pero con la llegada del evento deportivo se proyecta un año muy sólido para la hostelería.

En 2025, México acogió a más de 47 millones de turistas internacionales, que realizaron un gasto de más de 31 mil millones de dólares en el país, señaló la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora.



Rodríguez Zamora proyecta un 2026 aún más sólido con la Copa del Mundo de futbol que organizan México, Estados Unidos y Canadá en junio y julio.



Afirmó: “el 2026 será aún mejor. Llegamos al año mundialista con un sector turístico fortalecido, preparado y competitivo, listo para recibir a más visitantes y mostrar al mundo la grandeza y diversidad de México”.



Mencionó que 2026 será un año en el que México tendrá una proyección internacional sin precedentes debido a la competición deportiva en pleno verano y por la que el país espera la llegada de más de 5.5 millones de visitantes.



El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que México recibió 47.78 millones de turistas internacionales en 2025, un incremento anual del 6.1% en el país, hasta ubicarse en el sexto más visitado del mundo. Mientras que los ingresos económicos por este turismo internacional se elevaron un 4.9 % hasta los 31 mil 715.4 millones, según el informe del organismo autónomo.



Los datos reflejan la tendencia al alza del turismo desde el fin de la pandemia de la Covid-19 en México, que recibió poco más de 45.03 millones de turistas internacionales en 2024, mientras que en 2023 recibió 41.95 millones, cerca de un 10% más que en 2022.



Rodríguez Zamora indicó que, tan solo en diciembre de 2025, México recibió 10.13 millones de visitantes, lo que representó un incremento de 12.3% respecto al mismo mes de 2024.



Destacó que el buen desempeño del sector es resultado del esfuerzo conjunto de toda la cadena turística, integrada por artesanas y artesanos, guías de turistas, hoteleras y hoteleros, prestadoras y prestadores de servicios, cocineras tradicionales, transportistas, agentes de viajes, comunidades locales, así como del compromiso del sector empresarial.



El Gobierno de Claudia Sheinbaum, tiene la meta de colocar a la nación entre los cinco primeros destinos turísticos del mundo.