Celebra Ecobici 16 años de movilidad sustentable en CDMX

-ECOBICI ha recorrido 195 millones 554 mil 942 kilómetros desde 2010, lo que equivale a dar casi 4 mil 900 vueltas completas a la Tierra.

El Sistema de Bicicletas Públicas ECOBICI celebra su 16º aniversario como uno de los sistemas de bicicleta compartida más grandes y utilizados de América Latina, consolidándose como un componente esencial del ecosistema de movilidad de la capital.



ECOBICI ha recorrido 195 millones 554 mil 942 kilómetros desde 2010, lo que equivale a dar casi 4 mil 900 vueltas completas a la Tierra. Además, ha acumulado millones de viajes y cuenta con más de 180 mil usuarios activos mensuales.



Durante horas pico, se registran hasta 25 mil viajes diarios, con un récord histórico de más de 82 mil viajes en un solo día. El sistema ha transformado la movilidad en la Ciudad de México, impulsando una nueva forma de moverse, habitar el espacio público y conectar a millones de personas con alternativas de transporte más limpias, eficientes y accesibles.



Las zonas de mayor uso son Chapultepec, Sevilla, Insurgentes y Juárez, donde se concentran los principales inicios de viaje, mientras que Buenavista, San Cosme, Patriotismo y Tlatelolco son los principales finales de viaje.



El 67% de las personas usuarias utilizan ECOBICI para llegar al trabajo o a centros de estudio, con un tiempo promedio por viaje de 20 a 25 minutos. Los martes y jueves son los días de mayor demanda semanal.



La infraestructura de ECOBICI cuenta con 689 cicloestaciones distribuidas en seis alcaldías, cubriendo más de 70 km cuadrados de la ciudad.



El sistema ha contribuido a la reducción de emisiones contaminantes y ha promovido hábitos de movilidad activa y bienestar físico en la población. ECOBICI ha sido un factor clave en la recuperación del espacio público y ha fortalecido la cultura ciclista en la Ciudad de México. El sistema sigue evolucionando para mejorar la experiencia de las personas usuarias y ampliar su cobertura e integración urbana.



En el marco de su 16º aniversario, ECOBICI reafirma su compromiso con la movilidad sustentable y la calidad de vida en la Ciudad de México.



El sistema seguirá trabajando para ofrecer un servicio de alta calidad y promover una ciudad más limpia, eficiente y humana. 16 años pedaleando juntos.