Clara Brugada impulsa Estrategia Integral de Salud Mental en escuelas de CDMX

-En la escuela Secundaria Número 324 se desplegará un equipo de la Secretaría de Participación Ciudadana que estará todo el día cuidando.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, dio a conocer que en la escuela Secundaria Número 324, en la alcaldía Tláhuac, donde resultó herido un alumno con arma punzocortante, se desplegará un equipo de la Secretaría de Participación Ciudadana que estará todo el día cuidando las afueras del plantel.



Recordó que el Programa de Auxilio Escolar se aplica en el turno vespertino, mientras que los acontecimientos en dicho plantel ocurrieron en pleno día, por lo que reforzarán las acciones de este programa.



Refirió que hay un trabajo especial en esa secundaria y que se trabajará mucho en ese tema mediante esta herramienta; el programa de atención a la salud mental y emocional ayudará a prevenir, en el cual toma parte personal de Seguridad Ciudadana, Participación Ciudadana y Secretaría de Salud.



La directora general del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), Amaya Ordorica Imáz, señaló que el estudiante que fue herido en una zona aledaña a la escuela Secundaria Número 324 que aún se encuentra hospitalizado, progresa de manera favorable.



La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, informó que ya hay una judicialización y se vinculó a proceso al probable responsable que provocó lesiones por arma punzocortante contra el estudiante de secundaria. Añadió que actualmente está en internamiento preventivo y no existe información si hay algún vínculo con un grupo criminal.



El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, dijo que se debe tener cuidado en estigmatizar a menores de edad ante situaciones que se puedan dar en un determinado contexto, por lo que primero se deben analizar los elementos objetivos que se recaban durante la investigación y tomar en cuenta su condición de infantes.



La titular del IAPA informó que durante enero del presente año se brindó atención en salud mental a 60 mil 793 personas mediante el programa Vida Plena Corazón Contento y que del total, más de 55 mil fueron estudiantes a los que se les canalizó con acciones de promoción de la salud mental, fortalecimiento de habilidades socioemocionales y con trabajo sobre los cinco ejes de la estrategia implementada: depresión y ansiedad; violencia entre pares; violencia sexual; prevención del consumo de sustancias psicoactivas y prevención, y posvención del suicidio.



La funcionaria añadió que personal de la Secretaría de Salud de la capital del país mantienen presencia en todas las escuelas secundarias públicas y en la mayoría de las escuelas de educación media superior de la Ciudad de México, donde realizan visitas cada 15 días con el objetivo de fortalecer el bienestar emocional, prevenir la violencia y atender situaciones de riesgo de manera oportuna.