Zinacantepec impulsa inversión privada y fortalece servicios públicos: Manuel Vilchis

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, sostuvo una reunión con directivos de Grupo OXXO para promover nuevas inversiones en el municipio. Además, encabezó la Segunda Sesión del Consejo del OPDAPAS, donde se revisaron acciones para mejorar el suministro de agua y saneamiento.



Durante el encuentro con Grupo OXXO, Vilchis Viveros destacó que este tipo de acercamientos generan confianza, impulsan la creación de empleos y abren oportunidades para emprendedores locales.



Aseguró que su administración trabaja para atraer más inversiones y servicios que beneficien directamente a las familias de Zinacantepec.



En paralelo, se llevó a cabo la Segunda Sesión del Consejo del OPDAPAS Zinacantepec, donde se discutieron temas estratégicos para fortalecer al organismo y garantizar un mejor funcionamiento en la prestación de servicios de agua y saneamiento.



Subrayó que el acceso al agua es un derecho y una responsabilidad compartida, por lo que se busca mayor eficiencia y atención oportuna a la ciudadanía.



Reconoció la disposición de los integrantes del Consejo y afirmó que el trabajo en equipo se refleja en la calidad de vida de las y los habitantes del municipio.



Con estas acciones, la administración municipal busca consolidar un modelo de desarrollo que combine la atracción de inversión privada con el fortalecimiento de los servicios públicos, bajo los principios de orden, responsabilidad y compromiso.