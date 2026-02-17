CDMX y Beijing consolidan alianza para fortalecer la cooperación turística y cultural

-Ambas ciudades acordaron utilizar activamente sus plataformas de promoción para difundir los atractivos turísticos de la otra parte.

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Oficina de Cultura y Turismo Municipal de Beijing firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU) que consolida una alianza estratégica para fortalecer los intercambios turísticos, culturales y de promoción entre ambas capitales. El acto se realizó en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, uno de los recintos históricos más emblemáticos de la ciudad.



La firma representa un paso significativo en la relación entre México y China, basada en la amistad, el respeto mutuo y la convicción de que el turismo es un instrumento de desarrollo económico, encuentro social y entendimiento entre pueblos. El acuerdo tiene como objetivo promover el crecimiento del sector turístico en ambas ciudades mediante cooperación institucional, intercambio de información y acciones conjuntas de promoción.



Durante la ceremonia, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, destacó que este acuerdo es resultado de una agenda sostenida de trabajo con la República Popular China, orientada a construir puentes culturales y oportunidades compartidas. Señaló que ambas capitales comparten una profunda herencia histórica, una identidad vibrante y una visión de futuro basada en la innovación y la inclusión.



El Memorándum establece diversas modalidades de cooperación, entre ellas el apoyo mutuo en exposiciones y eventos turísticos, el impulso a nuevas rutas aéreas y la colaboración entre aerolíneas y aeropuertos, el intercambio de agentes de viaje y especialistas, así como el desarrollo y comercialización conjunta de productos turísticos. También contempla el fortalecimiento de la formación profesional, la investigación y el marketing turístico entre ambas partes.



Ambas ciudades acordaron utilizar activamente sus plataformas de promoción para difundir los atractivos turísticos de la otra parte, intercambiar materiales informativos y realizar campañas conjuntas en ferias y eventos internacionales, con el fin de posicionar a la Ciudad de México y a Beijing como destinos de alcance global.



La ceremonia contó con la presencia de Sr. Xu Zhentao, Director General de la Oficina de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Beijing, quien expresó que expresó que la firma de este acuerdo coincide con vastas actividades culturales realizadas en México para conmemorar el Año Nuevo Lunar, Año del Caballo de Fuego, como desfiles tradicionales y concursos temáticos, y con los festejos por el 54 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, iniciadas el 14 de febrero de 1972.



Este acuerdo tendrá una vigencia inicial de tres años, renovable automáticamente, y permitirá desarrollar proyectos de cooperación específicos que beneficien a visitantes, empresas turísticas y comunidades locales de ambas ciudades.