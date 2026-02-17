Nadia López es la nueva titular de Materiales Educativos de la SEP

-Su función será la de rediseñar los materiales pedagógicos.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, dio a conocer el nombramiento de Nadia López García como la nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos.



La nueva titular es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se ha destacado en la poesía indígena, además de ser hablante de lengua mixteca.



López garcía tiene especialización en política educativa, materiales educativos, comunicación educativa y educación intercultural.



Uno de los desempeños que deberá realizar la ahora titular es rediseñar los materiales pedagógicos, en los que se incluirá a las mujeres en la historia de México, como lo solicitó la presidenta Claudia Sheinbaum en días anteriores, además de incorporar más libros en lenguas indígenas y garantizar formatos en macrotipo y braille, así como incluir el reconocimiento a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.



Nadia López García se desempeñó como Coordinadora Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), además de que ha escrito 11 libros, todos publicados y traducidos en diez idiomas.



Cabe recordar que Marx Arriaga fue notificado de que sería destituido de su cargo el pasado viernes, situación a la que él se negó y se atrincheró en su despacho, señalando que no ha sido notificado de dicho cambio.



La situación escaló de tal manera que policías de la Ciudad de México le pidieron que desalojara su oficina el pasado viernes; sin embargo, él se negó a dejarla, cumpliendo hasta ahora más de 72 horas encerrado en la misma.