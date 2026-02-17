¡Isaac del Toro vuelve a embestir! Se adueña del liderato del UAE Tour

-Su victoria ha marcado un inicio soñado en territorio árabe.

El ciclista mexicano Isaac del Toro ha tenido un debut espectacular en el UAE Tour. En la primera etapa de la competencia, el joven corredor se ha impuesto con autoridad y ha confirmado su gran estado físico.



En este arranque de la temporada ha mostrado ambición y determinación. Su victoria ha marcado un inicio soñado en territorio árabe.



La jornada inaugural se ha disputado entre Madinat Zayed Majlis y Liwa Palace, con un recorrido total de 118 kilómetros. El trayecto estuvo condicionado por fuertes ráfagas de viento que han complicado la estrategia de varios equipos.



A pesar de las condiciones adversas, Del Toro ha sabido mantenerse bien colocado en el pelotón. Su lectura de carrera ha sido clave en los momentos decisivos.



Llegando a la recta final, el mexicano ha lanzado un sprint contundente que ha sorprendido a sus rivales directos. Con potencia y precisión, ha superado a Cees Bol y a Antonio Tiberi en los últimos metros.



Ese esfuerzo final le ha permitido cruzar la meta en primer lugar. La definición ha sido una muestra clara de su velocidad y sangre fría.



Gracias a este triunfo, Del Toro se ha colocado como líder de la clasificación general. El ciclista ha vestido la camiseta que lo acredita como el mejor de la competencia tras la primera etapa. Además, ha encabezado el sólido trabajo del equipo UAE Emirates-XRG en la jornada inicial. La escuadra ha celebrado un arranque inmejorable en casa.



La segunda etapa ha quedado programada como una contrarreloj individual de 12,3 kilómetros en Al Hudayriyat Island.



Este recorrido ha representado un desafío distinto, enfocado en la resistencia y el manejo del esfuerzo en solitario. Isaac del Toro ha comenzado la competencia con paso firme y ambición renovada. Su debut ha dejado claro que ha llegado para competir al más alto nivel.