AMLO aclara que no será obligatorio el regreso a clases presenciales

Luego de ser criticado en redes sociales y en diferentes medios el día de ayer por decir que no habían motivos por los cuales no regresar a clases presenciales, AMLO aclaró que esta opción es únicamente para los alumnos que así lo deseen y no se obligará a nadie a presentarse.

López Obrador aseguró que “no vamos a tener problemas de contagios, porque está demostrado que la pandemia afecta a las personas mayores. Vamos a tener a todos vacunados. No vamos a tener escasez de vacunas, al contrario vamos a tener más vacunas. Voy a pedir a los médicos de todo el sector salud, no las autoridades, sino a pediatras que han atendido a niños y jóvenes a en la pandemia, que vengan aquí una vez a la semana” para que hablen sobre los síntomas y las formas de atender a los infantes.

Y descartó que las variantes del virus, como la delta, tenga un efecto nocivo a las personas vacunadas. “Las vacunas pueden. Hay ayudado mucho y hago un llamado a quien no se haya vacunado, porque la vacuna si protege”.

El día de ayer AMLO también aprovechó para decir que el nuevo rebrote de 12 mil caos y que forma parte de la tercera ola, el mandatario mexicano declaró que fue un «Pequeño Rebrote».

Se planea que le regreso a clases sea el próximo 30 de Agosto.