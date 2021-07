SE DESCUBRE MÁS DINERO SUCIO EN CASO ODEBRECHT Y LOZOYA IMPUNE

La Unidad de Inteligencia Financiera descubrió cientos de transacciones en CDMX, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz.

A un año de haber iniciado el juicio contra Emilio Lozoya Austin, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) concluyó otra investigación que involucra al ex director de Pemex en nuevas transacciones de Odebrecht de posible lavado de dinero, desvío de fondos públicos y sobornos en 6 estados del país mediante una red de empresas fachada.

El rastreo financiero de la UIF identificó operaciones sospechosas por 3 mil millones de pesos que involucran a la constructora brasileña. En tanto, el implicado se mantiene impune y, de hecho, las autoridades no han hecho mención alguna de su paradero.

Una porción de ese dinero fue dispersado con el apoyo de una red de diez empresas fantasma que Odebrecht utilizó en México para ocultar las operaciones de su departamento de sobornos. El dinero irregular fue sacado por personas físicas identificadas como “operadores pitufos” en cientos de pequeñas transacciones en bancos de la Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz.

La UIF detectó que esta red fantasma también transfirió grandes sumas de dinero a cuentas en Singapur, Malasia y Panamá, entre otros destinos en el extranjero.

Con el resultado de esta nueva investigación, la UIF prepara una nueva denuncia contra Lozoya, a quien acusan de “comisión por omisión”, porque una parte de los fondos dispersados por Odebrecht se presume provenían de contratos con Pemex.

La dispersión del dinero

De acuerdo con el esquema trazado por la UIF, Odebrecht ocultó sobornos y/o el desvío de fondos públicos a través de transferencias a cuentas de un despacho tamaulipeco y de una empresa de Veracruz.

El despacho y la empresa, a su vez, dispersaban el dinero a otras compañías de una red fantasma, como un mecanismo de perder el rastro del destinatario final.

Con frecuencia el dinero se triangulaba entre tres o más empresas fantasma. Por ejemplo, Bloodsucker Company de México transfirió fondos a Bathymetry y ésta empresa a su vez los pasó a Taskmistress.

El dinero fue dispersado entre 2010 y 2017 en cientos de transacciones, por montos pequeños, para evitar sospechas.

Un caso que ilustra lo anterior es el de Bloodsucker Company de México, que dispersó 57 millones de pesos en 235 operaciones bancarias en Guanajuato, Tamaulipas y Nuevo León. En cada operación se extrajeron, en promedio, 242 mil pesos.

La empresa fantasma Bathymetry Company transfirió otros 181 millones de pesos en 318 operaciones en Nuevo León, Michoacán y la Ciudad de México.

Mientras que Taskmistress Company diseminó 141 millones más en 118 movimientos bancarios en los estados de Veracruz, Nuevo León y la Ciudad de México.

Damorsa y Outsized -otras dos empresas de la red fantasma- están identificadas con el traspaso de más de 400 millones de pesos, pero la UIF no precisó los estados por los que transitó ese dinero.

La UIF también encontró que la red fantasma había sido utilizada para transferir fondos al extranjero.

Blunderbuss envió al menos 3 millones de dólares a una cuenta en Panamá de Constructora Internacional del Sur, empresa fachada utilizada por Odebrecht para ocultar sobornos a políticos en Latinoamérica.

Mientras que Accelerator Company de México envió 38 millones de pesos a Singapur y un despacho contable de Tamaulipas un millón de dólares a Malasia.

La UIF identificó traspasos a Beau HLB Singapore Pte. Ltd., un despacho especializado en crear fideicomisos en el extranjero, así como a Deauville Con. Pte. Ltd., una firma establecida en 2011 en Singapur.