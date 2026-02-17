Cede peso mexicano ante el dólar por bajo nivel de liquidez

-En ventanillas bancarias, el dólar ya se vendió en un precio de 17.59 pesos cada uno, de acuerdo con los datos reportados por Banamex.

El peso mexicano inició la semana cediendo terreno frente al billete verde, en medio de un entorno marcado por bajos niveles de liquidez, debido a la falta de operaciones bursátiles en Estados Unidos por el feriado que conmemora el día de los Presidentes.



De acuerdo con los datos del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio se ubicó en los 17.1588 pesos por dólar, lo que representó una depreciación de 0.08 por ciento o 1.45 centavos, comparado con su último dato de cierre.



Los indicadores de oscilación muestran que sigue habiendo espacio para que el tipo de cambio siga bajando. Sin embargo, es evidente que conforme se acerca a los 17.11 pesos por dólar el mercado aprovecha para la toma de utilidades y compra de coberturas cambiarias, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.



El índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda estadounidense frente una cesta conformada por seis divisas principales, registró un aumento de 0.15 por ciento, en los 97.06 enteros. En tanto, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) subió 0.14 por ciento con mil 183 puntos.



En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.03 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.74 por ciento.



BMV retrocede 0.18 por ciento; Wall Street ‘se toma’ el lunes por feriado en EU.