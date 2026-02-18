Afirma de la Fuente ante empresarios canadienses que México es un socio confiable

-México y Canadá acordaron elaborar un plan de acción bilateral para ampliar inversiones, comercio y reducir trabas regulatorias.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que “México es un socio confiable” al reunirse con las 380 empresarias y empresarios canadienses que forman parte de la delegación encabezada por el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc.



El encuentro fue convocado por el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, contó también con la participación de un amplio grupo de empresarias y empresarios mexicanos.



De la Fuente subrayó la relevancia de la relación bilateral y el potencial de cooperación económica entre ambos países.



“México es un socio confiable. Somos amigos, vecinos y tenemos muchas oportunidades, mientras sigamos trabajando juntos como hoy lo hacemos, y vamos a fortalecer esa colaboración, porque es para el bienestar de nuestros pueblos”, señaló.



El ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, aseguró que las relaciones entre Canadá y México están marcadas por valores compartidos y ambiciones económicas que han generado y seguirán generando prosperidad para nuestros dos países.



De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la delegación empresarial canadiense es la más grande de los últimos 30 años y está integrada por 246 organizaciones enfocadas en sectores como agroindustria, tecnologías de la información y la comunicación, tecnologías limpias y el sector creativo, entre otras áreas estratégicas.



Al encuentro asistió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora. Por parte de Canadá participaron también el ministro de Agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald, y el ministro de Identidad y Cultura Canadiense, Marc Miller.



En representación del gobierno mexicano estuvieron el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños; el subsecretario para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco; y el embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín.



El pasado lunes, México y Canadá acordaron elaborar un plan de acción bilateral para ampliar inversiones, comercio y reducir trabas regulatorias, en paralelo al tratado que tienen ambos países con Estados Unidos (T-MEC), informó el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, tras reunirse en Ciudad de México con el ministro canadiense Dominique LeBlanc.



El funcionario explicó que la iniciativa busca acelerar agendas específicas entre ambos países en paralelo al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que estructura la integración regional junto con Estados Unidos. La estrategia bilateral, dijo, podría quedar definida en el segundo semestre de 2026.



Por su parte, LeBlanc subrayó el interés de Canadá por profundizar el trabajo con México en sectores como agricultura y tecnología agrícola, manufactura avanzada —incluida la automotriz—, tecnologías limpias y energía, industrias creativas y culturales, así como tecnologías de la información y comunicaciones.



Los esfuerzos bilaterales de México y Canadá se dan a la par de las tensiones comerciales que mantienen ambos países con Estados Unidos, ante las políticas más restrictivas que ha impulsado Donald Trump, desde su regreso hace un año a Washington, así como en la antesala de la revisión del T-MEC, prevista en julio próximo.