Obtiene Huejotzingo y su carnaval sello “Hecho en México”

La Secretaría de Economía del Gobierno Federal avala que las actividades culturales del carnaval son producto del talento y trabajo local.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía Federal, entregó al municipio y al Carnaval de Huejotzingo la autorización con fines publicitarios del isologo Hecho en México, acción que fortalece la identidad de quienes participan en la festividad.



El coordinador regional del Corredor Económico del Bienestar Centro-Golfo, Juan Carlos Natale, refirió que, por instrucciones de la presidenta de México y del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se entregan los certificados que avalan que todas las acciones sociales y culturales son hechas en México y con manos y personas de Huejotzingo.



Durante el último día de la edición número 158 del Carnaval de Huejotzingo, el gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que las distinciones que se entregan por el Gobierno de la República son certificaciones que le dan rango a una gran festividad, la cual es orgullo de las y los poblanos, donde danzantes, batallones y comparsas han representado durante más de 100 años.



Armenta Mier reconoció a las autoridades y a quienes participan en el carnaval y recalcó que la prioridad es promover a Huejotzingo y a Puebla como destinos estratégicos. Reiteró que, con la incorporación de 12 nuevas rutas aéreas en el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, el municipio fortalecerá su conectividad y se posicionará en el centro de la atención nacional, por lo que el municipio estará en el corazón de todo México.



Por último, el presidente municipal de Huejotzingo, Roberto Solís Valles, destacó que estas dos certificaciones representan un avance significativo para preservar la identidad y consolidar las tradiciones, ya que contribuirán a mejorar las condiciones económicas de la población, además de contar con la Marca Puebla Cinco de Mayo.