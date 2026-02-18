Reciben suteymistas becas académicas

-Beneficiarias y beneficiarios expresaron su sentir y gratitud al recibir esta prestación.

En la Casa del Servidor Público Mexiquense, personas servidoras públicas afiliadas al Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM) recibieron de manos de Herminio Cahue Calderón, secretario general de la organización, becas escolares.



En el acto, Cahue Calderón refirió que quienes estudian y trabajan son “sin duda el ejemplo de muchos de nuestros compañeros”. Enfatizó que ello no es una tarea fácil, pues implica compromiso, esfuerzo y sacrificio para lograr los objetivos; sin embargo, destacó que el lograr sus propósitos también conlleva una gran satisfacción.



“El éxito solo se alcanza cuando hay disciplina, cuando nos conocemos nosotros mismos… Hoy necesitamos mujeres y hombres, como agremiados, que realmente tengan ese deseo de culminar sus metas, de avanzar…”, expresó el dirigente sindical.



Además de manifestar su reconocimiento a las y los becarios, el secretario general del SUTEYM los felicitó y exhortó a continuar por este sendero con humildad y deseos de compartir y utilizar sus conocimientos para bien.



Al darles la bienvenida, Lilia Esther Juárez Fonseca, secretaria de Capacitación Laboral y Cultural, dijo que las becas no solo representan un apoyo económico, sino también una oportunidad para fortalecer las capacidades, ampliar conocimientos y seguir construyendo una comunidad laboral más preparada, motivada y competitiva.



Beneficiarias y beneficiarios expresaron su sentir y gratitud al recibir esta prestación, que corresponde al primer pago del ciclo escolar 2024-2025, por estudios de licenciatura, maestría y doctorado.