Recuperar espacio público mejora la seguridad y calidad de vida en BJ: Luis Mendoza

Para la administración encabezada por el alcalde Luis Mendoza, garantizar espacios libres, seguros y ordenados en beneficio de la comunidad benitojuarense es un compromiso permanente; por ello, elementos de Blindar BJ360° en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana retiraron 17 vehículos abandonados en las colonias Albert, Mixcoac y Portales.



Estas acciones forman parte del dispositivo denominado “Calidad de Vida”, el cual busca liberar la vía pública para que esta pueda ser un espacio seguro y ordenado tanto para los vecinos de la demarcación como para las personas que diariamente transitan por las calles de Benito Juárez.



Luis Mendoza ha puesto énfasis en llevar a cabo estas intervenciones, con las que además se previene la comisión de delitos, se evita la acumulación de basura y la generación de fauna nociva.



“Con la recuperación del espacio público mejoramos la seguridad y la calidad de vida en Benito Juárez. Continuaremos con estos operativos para retirar vehículos abandonados. Trabajamos todos los días para tener espacios ordenados, libres, limpios y seguros en beneficio de nuestros vecinos, garantizando que Benito Juárez siga siendo el mejor lugar para vivir”, destacó el alcalde.



Para lograr el retiro de las unidades, Blindar BJ360° mantiene una coordinación permanente con las áreas de Prevención del Delito y Tránsito, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes a través de un trabajo colaborativo trasladaron los vehículos al corralón denominado “Piraña”.



Con estas acciones, la alcaldía Benito Juárez reafirma su interés por mantener vialidades en orden, privilegiando ante todo el bienestar de los habitantes de la demarcación.