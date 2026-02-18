CDMX se prepara con inversión y tecnología para las temporadas de lluvias: Clara Brugada

-Durante 2026 se invertirán 7 mil millones de pesos para 643 obras y acciones de construcción y rehabilitación de sistemas de agua, drenaje y saneamiento.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que en la Ciudad de México se aplicará una inversión histórica de 7 mil millones de pesos para realizar 643 obras y acciones en infraestructura de agua, drenaje y saneamiento.



Para drenaje se van a invertir 3 mil 360 millones de pesos, y para agua potable 3 mil 80 millones, y 560 millones para saneamiento.



En 2026 estamos aumentando un 77% la inversión en obras. Así que cuando decimos que estamos construyendo, que estamos avanzando en la capital de la inversión y de la inversión pública, es porque estamos destinando de manera histórica recursos para lo que más requiere la población, aseguró Brugada Molina.



Precisó que en drenaje se ejecutarán 318 acciones, entre ellas, mantenimiento, modernización y rehabilitación de equipos electromecánicos para prevenir inundaciones, así como la construcción de 10 mil metros de nuevos colectores de drenaje en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Tlalpan, Iztacalco, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac.



Aunado a ello, se dará continuidad al programa de Acupuntura Hídrica para la captación e infiltración de agua de lluvia al subsuelo, lo que transforma el modelo histórico extractivista para devolver el vital líquido a los acuíferos y así garantizar la sostenibilidad hídrica a largo plazo.



La mandataria expuso que se implementará tecnología para detectar socavones mediante inteligencia satelital y georradar terrestre, capaz de revisar 800 kilómetros de colectores. Además, anunció que se cuadruplicará la meta anual de desazolve, pasando de 300 kilómetros, en 2025, a mil 200 kilómetros en 2026, con el retiro de basura, desechos y residuos para prevenir inundaciones.



En agua potable, explicó que los 3080 millones de pesos permitirán llevar a cabo 304 obras y acciones, incluyendo mantenimiento, sustitución y automatización de infraestructura, así como telemetría para mejorar la eficiencia operativa y detectar fugas.



La meta es triplicar el promedio anual de reparaciones, con lo que se recuperarán 300 litros por segundo, equivalentes a 3 mil pipas diarias. También se rehabilitarán 40 pozos y plantas de bombeo y potabilizadoras.



En saneamiento, se desarrollarán 21 obras con una inversión de 560 millones de pesos para modernizar plantas de tratamiento y ampliar su capacidad hasta 500 litros por segundo, lo que equivale a 4 mil 300 pipas diarias y fortalece el modelo de circularidad hídrica.