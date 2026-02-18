Realiza Ricardo Moreno programa histórico de pavimentaciones

-Cerca de 14 mil metros de calles han sido intervenidas durante el primer año de gestión, impactando al 46% de la población total del municipio.

El programa de pavimentación durante el primer año de gestión del alcalde Ricardo Moreno alcanzó casi 14 mil metros intervenidos en 20 delegaciones del municipio.



Ello como parte del primer paquete de obras que benefició a 412 mil 889 habitantes, lo que representa un impacto directo en el 46% de la población total de esta ciudad capital.



Estas obras priorizan a las comunidades con mayores rezagos, por lo que marca una nueva forma de gobernar con un enfoque de cercanía en las zonas del municipio que por años quedaron marginadas de la acción de gobierno.



Del total histórico del programa de obras, se realizó la pavimentación de 10 mil 262 metros con carpeta asfáltica, mil 916 con concreto hidráulico y mil 321 con la innovadora tecnología de concreto ecológico.



En estos trabajos, destacan vialidades estratégicas como las de San Pedro Totoltepec, San Pablo Autopan, Capultitlán, San Mateo Otzacatipan y Santiago Tlacotepec.



Con estas acciones de pavimentación se atendieron en conjunto 6 kilómetros de rutas con beneficios directos para más de 172 mil habitantes, fortaleciendo la movilidad al articular zonas escolares de alta densidad, áreas industriales y rutas de transporte urbano, mejorando tiempos de traslados además de elevar la seguridad.



El proyecto se complementó con acciones de iluminación, reforzamiento de la seguridad pública, mejoramiento de servicios y rescate de espacios públicos, enmarcado con el exitoso programa participativo Toluca se Pone Guapa, al que se han sumado miles de ciudadanos y en corresponsabilidad al trabajo de gestión de la administración que encabeza Ricardo Moreno, demostrando así su confianza en el gobierno municipal actual.