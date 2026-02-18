Todo listo para el Primer Simulacro Sísmico 2026 en Edoméx y CDMX

La población deberá mantener la calma, suspender actividades, evacuar ordenadamente hacia los puntos de reunión previamente establecidos.

Será a las 11:00 horas cuando la alerta sísmica se activará en los municipios del Estado de México y en las alcaldías de la Ciudad de México para llevar a cabo el Primer Simulacro Regional por Sismo del año en la Ciudad de México y el Estado de México como parte de las acciones de prevención coordinadas por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y autoridades locales.



Durante el ejercicio se activarán aproximadamente 13 mil 900 altavoces del sistema de alerta sísmica en ambas entidades y se enviará una notificación de alerta a teléfonos celulares compatibles mediante el sistema de difusión masiva (Cell Broadcast).



El escenario hipotético contempla un sismo de magnitud 7.2 con epicentro cercano a Pinotepa Nacional, Oaxaca, lo que permitirá evaluar tiempos de reacción, protocolos de evacuación y coordinación entre autoridades, cuerpos de emergencia, escuelas, empresas y hogares.



Ante el sonido de la alerta a las 11:00 horas, la población deberá mantener la calma, suspender actividades, evacuar ordenadamente hacia los puntos de reunión previamente establecidos, no utilizar elevadores y seguir las indicaciones de las brigadas internas o autoridades. Recuerda que el simulacro es un ejercicio preventivo cuyo objetivo es fortalecer la preparación y reducir riesgos ante un sismo real.