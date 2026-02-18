David Monreal revisa acciones preventivas contra el sarampión en Zacatecas

-El mandatario estatal se reúne vía remota con la Presidenta de México para revisar y fortalecer la estrategia de vacunación.

En el marco de la Agenda del Progreso 2026, el Gobernador David Monreal Ávila informó que Zacatecas está preparado para hacer frente al sarampión, con acciones y medidas de prevención que contengan la enfermedad en el estado y en el país.



Tras participar en una reunión vía remota con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario estatal explicó que, durante el encuentro, se revisaron y fortalecieron las acciones preventivas, así como la estrategia nacional de vacunación, con el objetivo de proteger a la población y evitar brotes de esta enfermedad.



“Esta tarde nos reunimos de manera remota con nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para seguir coordinando acciones para la prevención del sarampión y la estrategia de vacunación”, informó.



El Gobernador David Monreal reiteró la importancia de que la ciudadanía se mantenga informada a través de los canales oficiales y atienda puntualmente las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias.



Asimismo, invitó a madres, padres de familia y población en general a verificar su esquema de vacunación y acudir a los puntos habilitados, los cuales pueden consultarse en el siguiente enlace oficial: https://dondemevacuno.salud.gob.mx/



Con estas acciones, expuso el Gobernador David Monreal, se refrenda el compromiso con la salud pública y la prevención, en el marco del Año del Progreso 2026.