Se continúa reforzando la estrategia de seguridad y justicia en el Edoméx: Delfina Gómez

-Las Mesas de Paz permiten trazar estrategias precisas y adaptadas a las necesidades de cada región del Edoméx.

Con el objetivo de consolidar la tranquilidad en los 125 municipios de la entidad, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, destacando que la colaboración interinstitucional es la base para la transformación del estado.



En esta sesión participó de manera destacada el Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Poder Judicial del Estado de México (PJEdoméx). Durante el encuentro, se subrayó que la seguridad pública y la impartición de justicia son elementos inseparables.



Al respecto, el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, enfatizó bajo la premisa de “El Poder de Servir” que “sin justicia no hay transformación”, celebrando la suma de esfuerzos entre el Ejecutivo y el Judicial para garantizar el bienestar de las familias mexiquenses.



Por su parte, el magistrado Héctor Macedo García refrendó el compromiso del PJEdoméx con la cultura de la prevención. Aseguró que la institución trabaja para garantizar la seguridad tanto de los usuarios que acuden a los tribunales como del personal judicial.



En este marco, el Magistrado recordó que el Poder Judicial participará activamente en el Primer Simulacro por Sismo 2026, programado para mañana miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas. Este ejercicio busca fortalecer los protocolos de emergencia y la capacidad de respuesta de la ciudadanía ante desastres naturales.



La gobernadora Delfina Gómez reiteró que para alcanzar la paz social es esencial la coordinación estrecha entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Las autoridades presentes coincidieron en que estas reuniones diarias permiten trazar estrategias precisas y adaptadas a las necesidades de cada región del territorio estatal.