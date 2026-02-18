Arranca en Metepec programa “Ponte tus Tachos”

-Flores Fernández destacó que el impulso al deporte forma parte de una visión de largo plazo.

El gobierno de Metepec, encabezado por el presidente municipal Fernando Flores Fernández puso en marcha el programa “Ponte tus Tachos”.



Este programa, señaló Flores Fernández, tiene como objetivo el fortalecer la práctica del deporte y fomentar el desarrollo social a través del fútbol.



Durante la puesta en marcha se realizó la entrega de 300 pares de calzado deportivo a integrantes de diversas ligas del municipio.



La entrega se llevó a cabo en la recientemente reinaugurada Unidad Deportiva de San Salvador Tizatlalli, escenario donde el presidente municipal, Fernando Flores Fernández, refrendó su compromiso con la comunidad deportiva.



Fueron alrededor de 150 pares los otorgados de manera directa a representantes y jugadores de ligas provenientes de San Sebastián, San Lucas Tunco, La Pila, San Jorge Pueblo Nuevo y San Bartolomé Tlaltelulco, alcanzando un total acumulado de 300 apoyos.



Flores Fernández destacó que el impulso al deporte forma parte de una visión de largo plazo, al considerar que la actividad física es una herramienta clave para la prevención social y el cuidado de la salud.



Señaló que el fútbol, además de promover hábitos saludables, contribuye a la formación de valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.