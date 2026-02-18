IEEM inicia el ciclo de conferencias ¡Todas las personas, todos los derechos”

-Destacó la importancia de las acciones afirmativas y de una democracia incluyente que garantice la representación real de los pueblos y comunidades indígenas.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) llevó a cabo la primera sesión del ciclo de conferencias ¡Todas las personas, todos los derechos!, una iniciativa para promover el diálogo y la reflexión sobre cómo construir una democracia incluyente.



La conferencia, que se realizó de manera virtual, tuvo como objetivo visibilizar las formas de participación política de la ciudadanía perteneciente a pueblos y comunidades indígenas. Asimismo, los retos que aún enfrentan y las acciones necesarias para avanzar hacia una participación más justa y equitativa.



Seguida de la bienvenida de la Consejera Presidenta Amalia Pulido Gómez, la conferencia estuvo a cargo de Marilyn Ramón Medellín, Jefa de Departamento de Promoción de los Derechos de Mujeres, Pueblos Indígenas y Afromexiquenses de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, quien, resaltó la importancia del ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las comunidades indígenas y afromexicanas, al igual que, resaltó el papel de las acciones afirmativas como herramientas para reducir desigualdades históricas.



En su mensaje, Ramón Medellín mencionó avances en materia de inclusión y derechos humanos, como la incorporación de acciones afirmativas, el impulso a la paridad de género y la atención a grupos históricamente discriminados.



Aunado a lo anterior, la ponente expresó que, en las elecciones pasadas de diputaciones y ayuntamientos, el IEEM estableció reglas claras para que los partidos políticos respetaran cuotas obligatorias. Por ejemplo, destinar al menos 3% de sus candidaturas a presidencias municipales y 5% en regidurías para grupos prioritarios, incluyendo a personas indígenas.



Marilyn Ramón explicó que México es un país pluricultural, con una amplia diversidad de pueblos, lenguas y formas de organización, lo que representa importantes retos para lograr una representación política efectiva. Señaló que una democracia incluyente no solo busca participación, sino también justicia histórica y social frente a contextos de discriminación, racismo y desigualdad que han afectado a las personas, pueblos y comunidades indígenas.



En cuanto a los números a nivel nacional, la especialista puntualizó que en México existen 7.4 millones de personas que hablan alguna lengua indígena, lo que representa cerca de 6.1% de la población total. Además, compartió que 38% de ese grupo de población vive en pobreza extrema, lo que dificulta su participación en la vida democrática del país en condiciones de igualdad.



Ramón Medellín refirió que, 15.7% de la población mexiquense se autoadscribe como indígena, lo que demuestra la necesidad de una representación real de este sector en la toma de decisiones en la entidad.



Al impulsar estos espacios, el IEEM no solo informa; , fomenta el diálogo, reafirma la cercanía con la población del Estado de México y el compromiso con el ejercicio de sus derechos.