Aumentaron 21% los retiros por desempleo de Afores en enero de 2026

-El crecimiento de los retiros está relacionado con el incremento de los salarios y de las aportaciones obligatorias a las cuentas de ahorro para el retiro.

Los retiros por desempleo de las Afores crecieron más de 20% en enero de 2026 y alcanzaron un nuevo máximo histórico para un primer mes del año.



De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), 162,250 trabajadores retiraron 3,410 millones de pesos (mdp) de sus cuentas de ahorro para el retiro en enero de 2026.



Este es el mayor monto retirado por desempleo de las Afores del que se tenga registro en enero de cualquier año.



El monto retirado en el primer mes del 2026 representó un crecimiento de 21% en comparación con el mismo mes del 2025, año en el cual los retiros por desempleo rompieron un récord histórico.



La Afore de la que más dinero se retiró en enero fue Coppel (745 millones de pesos), seguida por Azteca (544 millones de pesos), Banamex (512 millones de pesos), XXI Banorte (505 millones de pesos) y SURA (395 millones de pesos).



De acuerdo con la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), el crecimiento de los retiros no está relacionado con que se registró mayor desempleo en el país, sino con el incremento de los salarios y de las aportaciones obligatorias a las cuentas de ahorro para el retiro.



Y es que el número de retiros por desempleo se ha mantenido estable en los últimos años, pero lo que se ha disparado considerablemente es el monto retirado, según ha explicado la Amafore.



La regla para hacer retiros por desempleo establece que los recursos que se pueden retirar son la cantidad que resulte menor entre el equivalente a 3 meses del último salario base de cotización registrado ante el IMSS y el 11.5% de los recursos acumulados en la cuenta.



La Asociación ha insistido en que, si se compara el cambio en el salario promedio registrado ante el IMSS con el cambio en el monto promedio por retiro, se observa un comportamiento claramente similar.



La Consar ha atribuido el crecimiento del monto retirado a prácticas inusuales e ilegales de intermediarios ajenos al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).



Desde hace meses la Consar alertó de la existencia de coyotes o intermediarios informales que engañan a los trabajadores y les cobran por hacer trámites con sus Afores que son gratuitos, como los retiros por desempleo.



Estos coyotes se aprovechan de una laguna regulatoria que hay en los retiros por desempleo, con casos de trabajadores a los que les han sacado prácticamente todo el dinero de su cuenta de ahorro para el retiro.