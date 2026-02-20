Zinacantepec fortalece la salud comunitaria con jornadas integrales: Manuel Vilchis

-Se contó con una jornada de esterilización gratuita para perros y gatos, reforzando las políticas de salud pública integral.

Como parte de una estrategia para descentralizar los servicios públicos y garantizar el bienestar de las familias más vulnerables, el presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, encabezó una “Gran Jornada de Salud y Servicios” en la explanada de la delegación de San Antonio Acahualco.



El evento, organizado a través del DIF Zinacantepec en estrecha coordinación con el DIF Estado de México y el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), movilizó unidades médicas y especialistas para ofrecer atención gratuita en una zona estratégica del municipio.



Cobertura médica y servicios gratuitos



Desde las 9:00 de la mañana, cientos de vecinos acudieron para aprovechar servicios que incluyeron consultas especializadas en medicina general, odontología, nutrición y psicología.



Además de la detección y prevención con una vacunación universal, pruebas rápidas de glucosa y toma de presión arterial.



Se contó con una jornada de esterilización gratuita para perros y gatos, reforzando las políticas de salud pública integral.



También se realizó la entrega de paquetes alimentarios y asesoría jurídica para trámites ciudadanos.



Durante su intervención, Manuel Vilchis destacó que estas acciones son posibles gracias a la suma de esfuerzos con el Gobierno del Estado de México.



“La salud no debe depender de la distancia ni de la economía; por eso seguimos trabajando para que los servicios lleguen a las comunidades y no al revés”, señaló el edil.



Asimismo, expresó su agradecimiento a la gobernadora, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, por el respaldo con personal médico y unidades móviles.



Por su parte, Jessica Ríos Lara, presidenta honorífica del DIF Zinacantepec, subrayó que bajo la actual administración 2025-2027, la salud se ha consolidado como una prioridad humana.



“En el DIF Zinacantepec tenemos claro que la salud no es un trámite, es una prioridad”, afirmó Ríos Lara, quien también reconoció el papel fundamental de los delegados municipales para acercar estos beneficios a cada hogar.



Esta jornada en Acahualco se suma a los esfuerzos recientes de la administración de Vilchis Viveros, quien para este 2026 ha impulsado un incremento en el presupuesto de salud. Entre las metas destacadas para este periodo se encuentra la consolidación del proyecto del hospital municipal y la rehabilitación continua de centros de salud en comunidades alejadas.



Con el lema #SeguimosAvanzando, el gobierno de Zinacantepec reafirma su compromiso de trabajar con hechos y cercanía, demostrando que la coordinación institucional es la clave para mejorar la calidad de vida de los mexiquenses.