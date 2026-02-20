Reporta gobierno avances en la construcción de los Trenes del Norte

-El Tren Ciudad de México-AIFA iniciará operaciones antes de Semana Santa; el Ciudad de México-Querétaro y el AIFA-Pachuca estarán en operación en el 2027.

El gobierno de México puntualizó que la construcción de los Trenes del Norte va muy bien y destacó la colaboración de la población para la liberación de 24 millones 892 mil 137 metros cuadrados (m2) de derecho de vía para la construcción de los trenes de pasajeros México-Querétaro, Querétaro-Irapuato, Saltillo-Nuevo Laredo y AIFA-Pachuca.



“Vamos muy bien. El tren Ciudad de México-AIFA inicia operaciones antes de Semana Santa; el Ciudad de México-Querétaro y el AIFA-Pachuca estarán en operación en el 2027 y van muy bien. Ya informó el general Vallejo, el Tren Maya de carga lleva 25 por ciento de avance y también va en tiempo”.



Agradeció a la población por su comprensión, por su colaboración, por su cooperación, ya que es complejo el derecho de vía, el poder acordar los montos en los que se va a comprar su tierra o mover alguna vivienda, y en todos ha habido una excelente cooperación.



La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que los 24 millones 892 mil 137 m² de derecho de vía liberados representan 1905 predios en 54 municipios de ocho entidades federativas. En el caso del tren AIFA-Pachuca, se liberaron 2 millones 262 mil 658 m²; en el México-Querétaro, 7 millones 431 mil 935 m²; y en el Querétaro-Irapuato, 3 millones 484 mil 893 m².



Explicó que se trabajó con 123 ejidos y comunidades: 14 para el tren AIFA-Pachuca, 57 para el México-Querétaro, 29 del Querétaro-Irapuato y 23 de Saltillo-Nuevo Laredo.



Para la liberación también se reubicó a 44 familias que vivían sobre el derecho de vía: 33 de ellas con vivienda nueva y 11 con recursos para comprar vivienda, lo que representó una inversión de 28 millones de pesos (mdp).



El titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la SICT, Néstor Núñez López, explicó que se han establecido mesas de coordinación para informar a la ciudadanía sobre las acciones de obra. Se han realizado 49 reuniones y se han firmado 6 convenios en seis estados y 41 municipios. Además, se tienen 12 brigadas permanentes que recorren la zona de las obras.



El director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza, informó que ya se emitió el fallo de la licitación para la fabricación de 47 trenes de pasajeros a favor de la empresa Alstom México; se estima que a mediados del 2027 se tenga el primer tren.



El comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, resaltó que actualmente se realiza la ingeniería básica en 1405 km de vía férrea con un avance de 19.12% en los tramos: Irapuato-Guadalajara, Querétaro-San Luis Potosí, San Luis Potosí-Saltillo y Mazatlán-Los Mochis.



Respecto a la construcción de la primera fase de la infraestructura de carga del Tren Maya, se tiene un avance del 25 por ciento, se han generado 11 mil 537 empleos directos y se estima finalizar los trabajos de la primera etapa en diciembre de este año, concluyendo los trabajos en su totalidad para septiembre 2027.