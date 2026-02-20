SECTEI inaugura primer curso “Adopta una Escuela” para fortalecer la participación comunitaria

-El programa busca fomentar un servicio público cercano, creativo y con enfoque comunitario.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI), en coordinación con la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, inauguró la primera capacitación dirigida a asambleas de madres y padres de familia como parte del programa “Adopta una Escuela”.



El acto protocolario fue encabezado por el doctor Pedro Moctezuma Barragán, titular de la SECTEI, acompañado por la directora general de la Escuela de Administración Pública, maestra Valentina Lloret Sandoval, quienes dieron la bienvenida a más de 50 voluntarias y voluntarios inscritos en este primer curso.



Durante su intervención, el secretario subrayó que esta iniciativa refrenda el compromiso de la dependencia con un servicio público orientado a garantizar un buen gobierno para la ciudadanía.



Por su parte, la maestra Lloret Sandoval destacó que esta primera capacitación marca el inicio y la continuidad de procesos formativos enfocados en fortalecer la participación comunitaria. Asimismo, expresó que las instalaciones recientemente inauguradas de la Escuela buscan consolidarse como un espacio abierto no solo para la propia institución, sino también para la SECTEI y otras dependencias del Gobierno capitalino.



El curso, de carácter voluntario, tiene como propósito fortalecer el compromiso, la vocación y el entusiasmo en el servicio público, promoviendo una práctica menos burocratizada y más creativa, cercana a las necesidades ciudadanas. A través de nuevas metodologías y herramientas de trabajo comunitario, se busca consolidar un modelo de gestión pública con enfoque territorial y participativo.