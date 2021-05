Biden revive teoría de SARS-CoV-2 creado en laboratorio

El domingo, el diario The Wall Street Journal afirmó haber tenido acceso a información de inteligencia estadunidense no publicada, informando que tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan -la ciudad en China donde primero se reportó el nuevo coronavirus- habían sufrido ya en noviembre de 2019 «síntomas compatibles tanto con los de covid-19 como de una infección estacional», y que habrían requerido ser hospitalizados.

Previous Tramo subterráneo de la línea 12 del metro tardará al menos 15 días más en reabrir