Conmemora Delfina Gómez el 113° aniversario del Ejército Mexicano en Rayón

-Durante la ceremonia, la mandataria hizo entrega de reconocimientos a mujeres de las Fuerzas Armadas.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, asistió a la ceremonia conmemorativa del 113.° Aniversario por el Día del Ejército Mexicano en las instalaciones de la 22/a Zona Militar en el municipio de Rayón, donde entregó reconocimientos a tres mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas.



El General de Brigada de Estado Mayor Armando López Esquivel, Comandante de la 22/a Zona Militar, orador principal, destacó que el Ejército, desde su creación, se consolidó como pilar fundamental para la defensa del Estado.



“Defender la integridad, independencia y soberanía de la nación es el principal compromiso, por encima de cualquier interés particular”.



Reiteró a la gobernadora Delfina Gómez que el Ejército Mexicano continúa las acciones de coordinación de los tres órdenes de gobierno, que se establecen en las Mesas de Paz a fin de garantizar un ambiente de tranquilidad para la ciudadanía mexiquense.



En el evento, la mandataria estatal presenció la representación del poema “Yo también fui militar”, realizada por soldados del Servicio Militar Nacional.



Asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Martha Azucena Camacho Reynoso, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura mexiquense; José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura local; Edna Stephany Talavera Mercado, Presidenta Municipal de Rayón, así como integrantes de la Mesa de Paz y del Ejército Mexicano.