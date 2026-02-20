GEM impacta a más de 5 mil estudiantes con Ferias Ambientales

El Gobierno del Estado de México, que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez, realizó en el Parque Ambiental Bicentenario, en Metepec, una Feria Ambiental que congregó a 500 estudiantes de nivel básico, quienes recibieron pláticas y recomendaciones sobre las acciones para cuidar su entorno natural.
Alhely Rubio Arronis, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), informó que durante el presente mes se ha llevado esta actividad a los municipios de Atizapán de Zaragoza, Ocoyoacac, Ixtlahuaca y Metepec, con lo que también se ha impactado a más de 5 mil alumnas y alumnos de educación media básica y superior.
A través de las Ferias, el Gobierno estatal, por medio de la SMAyDS acerca a la población, especialmente a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, temas educativos para sensibilizarlos sobre la importancia de cuidar los recursos naturales.
Rubio Arronis, indicó que esta administración le ha dado un lugar preponderante a la educación en esta materia, a través de pláticas, ecotecnias, talleres y cursos, en los que se abordan temas de vital importancia como el cambio climático, la separación de residuos y el cuidado de las especies endémicas.
Detalló que, a través de las áreas de la Secretaría, se desarrollan en estos espacios actividades que impulsan la sensibilización y la conciencia en las nuevas generaciones. Destacan, por ejemplo, los huertos urbanos, elaboración de terrarios y el juego virtual del agua efectuados por la Coordinación General de Conservación Ecológica.
Asimismo, la Dirección de Concertación y Participación Ciudadana brinda información sobre la separación de residuos y el Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático sobre ReciclArte; además, se desarrollaron juegos recreativos como Jenga Ambiental, ¿Adivina quién? y Pinta tu bolsa ecológica.
En la reciente jornada se presentó, a través de un video, el libro de Especies Endémicas, como parte de la producción editorial que trabaja la Secretaría del Medio Ambiente en la entidad.