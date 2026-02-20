Mara Lezama reconoce al Ejército, pilar de la seguridad y la transformación de Quintana Roo

-Destacó la labor de las Fuerzas Armadas en la construcción del Tren Maya, el Aeropuerto de Tulum y en la atención a emergencias.

En el marco del Día del Ejército Mexicano, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó un amplio reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas en la seguridad, el desarrollo y la transformación del estado, subrayando su papel estratégico en una entidad que es frontera, Caribe y potencia turística internacional.



La Gobernadora destacó que “Quintana Roo es frontera, en Chetumal, la hermosísima capital, donde inicia México, pero también es Caribe, somos destinos turísticos, con Cancún como el más importante de América Latina, somos la Capital Mundial de las Vacaciones, la puerta donde México se abre al mundo, y ahí está el Ejército, cuidándonos, resguardándonos, defendiéndonos”.



En la ceremonia conmemorativa del 113 aniversario del Ejército Mexicano, realizada en la Guardia Nacional de Ciudad Mujeres, zona continental de Isla Mujeres, encabezada por el General de Brigada de Estado Mayor, Fidel Mondragón Rivero, comandante de la 34ª Zona Militar, la gobernadora Mara Lezama enfatizó que la presencia del Ejército y la Marina es fundamental para resguardar la soberanía en costas, cielos y carreteras, así como para garantizar la paz en el destino turístico más importante de Latinoamérica, el Caribe Mexicano.



Al expresar el reconocimiento del pueblo quintanarroense a mujeres y hombres que integran el Ejército Mexicano, Mara Lezama afirmó que, además de su misión constitucional de seguridad, las Fuerzas Armadas han sido actores clave en la transformación de la entidad a través de obras estratégicas de infraestructura.



Resaltó la construcción del Tren Maya que, dijo, marca un antes y un después para las comunidades del sur y centro del estado, al integrarlas al desarrollo turístico bajo un modelo de prosperidad compartida.



La Gobernadora recordó que los ingenieros militares estuvieron a cargo de la obra ferroviaria, así como de proyectos complementarios que fortalecen la conectividad y la oferta turística.



También destacó la edificación del Aeropuerto Internacional de Tulum, una infraestructura largamente esperada que hoy impulsa el crecimiento económico del sur del estado.



Reconoció la participación de los ingenieros militares en la construcción de hoteles en puntos estratégicos vinculados al Tren Maya, ampliando la oferta turística en la región.



Ante generales, jefes, mandos y elementos militares, la gobernadora Mara Lezama subrayó el papel del Ejército en la atención a fenómenos hidrometeorológicos que afectan recurrentemente a Quintana Roo.



Recordó que, ante huracanes y tormentas tropicales recientes, los elementos federales activaron planes de auxilio para proteger a la población, habilitar cocinas comunitarias, repartir víveres, retirar escombros y restablecer caminos.



Finalmente, Mara Lezama reiteró el agradecimiento del pueblo quintanarroense a cada elemento, mando y al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, y aseguró que su gobierno continuará trabajando de manera coordinada con las Fuerzas Armadas para consolidar la transformación y el bienestar en Quintana Roo.