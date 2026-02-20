Entrega Ricardo Moreno arcotecho en San Pablo Autopan

-Estas obras impulsan la justicia social en todas las localidades.

En beneficio de decenas de niñas y niños de San Pablo Autopan, el alcalde Ricardo Moreno entregó la construcción del arcotecho del Jardín de Niños Profesor Luis Camarena González.



El Presidente Municipal explicó que todas las techumbres construidas son para las delegaciones alejadas del centro de la ciudad, como parte de la justicia social que impulsa la administración, a fin de dignificar las condiciones de los inmuebles y las actividades recreativas, deportivas y culturales de forma segura.



Por su parte, el director general de Obra Pública, Maximino Bueno, explicó que los trabajos consistieron en la demolición a mano del piso de 10 cm de espesor de concreto, construcción de zapata aislada, armado sencillo con acero de refuerzo, construcción de columnas, suministro y colocación de arcotecho 100% engargolable fabricado en lámina pintro calibre 22 de 512.56 m2 así como suministro e instalación de bajada de aguas pluviales, entre otros.



Ante la presencia del edil y de la diputada,Ana Yurixi Leyva, la directora del preescolar, Ruby Gómez, agradeció ser escuchados, debido a que por muchos años pidieron e insistieron sobre una estructura para proteger a la comunidad estudiantil de las inclemencias del clima cuando realizan sus actividades deportivas, culturales y cívicas.