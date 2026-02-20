CAEM ha reparado 20 fugas de agua en el macrocircuito del Sistema Cutzamala

-Estas acciones evitan la pérdida de más de 400 litros por segundo y garantizan el suministro a los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Naucalpan y Tlalnepantla de Baz.

Como parte de la política de fortalecimiento de la infraestructura hidráulica en el Estado de México, el Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión del Agua estatal (CAEM) reparó veinte fugas de agua que en su mayoría corresponden a la línea denominada “Macrocircuito”, perteneciente al Sistema Cutzamala.



Los trabajos se realizaron en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Naucalpan y Tlalnepantla de Baz, acciones que permiten garantizar el suministro del vital líquido en beneficio de más de 250 mil habitantes.



La intervención oportuna evitó el desperdicio de más de 400 litros de agua por segundo, equivalentes a 20 garrafones de 20 litros.



Las reparaciones consistieron en la excavación mecánica y manual para identificación de las fugas, colocación de silleta metálica tipo concha de 48 pulgadas de diámetro, instalación de cámara permeable a base de tezontle, relleno, compactación y reposición de carpeta asfáltica y/o concreto.



Con estas acciones, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez refrenda su compromiso con el mantenimiento estratégico de la infraestructura hidráulica estatal, para hacer de “2026, El Año de las Obras en Edoméx”, con una visión de manejo eficiente, responsable y sostenible del recurso hídrico en beneficio de las y los mexiquenses.