Puebla impulsa industria con Primera Expo Textil y Calzado 2026

-Participan 44 empresas poblanas con venta directa de mayoreo y menudeo.

Con el objetivo de impulsar la economía local, fortalecer las cadenas productivas y generar bienestar para las comunidades, el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier inauguró la Primera Expo Textil y Calzado 2026 Puebla Cinco de Mayo.



El encuentro se enmarca en los principios de la Cuarta Transformación, el humanismo mexicano y la bioética social, con una visión en la que la economía prioriza a las personas y a las comunidades productivas.



Armenta Mier reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su enfoque de desarrollo nacional con bienestar, industria y soberanía productiva.



El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que la Expo reúne a 44 empresas expositoras distribuidas en 38 stands productivos, además de espacios de exhibición en los accesos del recinto.



Precisó que la muestra presenta ropa infantil, femenina y masculina; prendas de abrigo, chamarras y uniformes industriales; así como productos de cooperativas de calzado y fabricantes de calcetines y bonetería.



Destacó la presencia de empresas de Tehuacán, Santa Rita Tlahuapan, Tepeyahualco de Cuauhtémoc y San Miguel Xoxtla.



El titular de la dependencia subrayó que la industria textil-confección y del vestido representa una de las principales fuentes de empleo manufacturero en México, con cientos de miles de puestos de trabajo directos a nivel nacional.



Señaló que Puebla ocupa un lugar histórico entre las entidades líderes en producción textil y de confección, con polos estratégicos como Tehuacán y la región centro-serrana.



La Expo abre sus puertas del 19 al 23 de febrero, de 10:00 a 19:00 horas, en el Salón La Luz del Centro de Convenciones William O. Jenkins, con pasarelas el día 19 a las 11:00 horas y del 20 al 23 a las 17:30 horas.