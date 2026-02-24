Invita GEM a renovar las placas del 2021 y años anteriores aprovechando los descuentos

-Realiza tu trámite, preferentemente, conforme al calendario por terminación de placa, accediendo a condonaciones y facilidades para regularizar su situación vehicular.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, realiza el Programa de Reemplacamiento 2026, que permite la renovación de placas expedidas en 2021 y años anteriores, además de otorgar beneficios fiscales para regularizar adeudos.



El trámite puede realizarse hasta agosto de 2026, preferentemente conforme al calendario por terminación de placa. También puede iniciarse de manera anticipada, especialmente por quienes presentan adeudos y desean acceder a subsidios. El objetivo es mantener actualizado el padrón vehicular y brindar certeza jurídica sobre la propiedad de los vehículos.



Los beneficios vigentes de enero a agosto de 2026 contemplan:



A) Placas 2021



-100% de condonación del ISAVAU para quienes pagaron tenencia 2025 antes del 31 de diciembre.



-50% de condonación para quienes regularicen la tenencia entre enero y abril de 2026.



-100% de condonación en tenencia, refrendo y accesorios de 2024 y anteriores; se cubren 2025 y 2026.



B) Placas vencidas en 2025 y anteriores



-Condonación total de tenencia, refrendo y accesorios de 2023 y años previos.



-Pago únicamente de 2024, 2025 y 2026.



Calendario por terminación: 1-2 abril; 3-4 mayo; 5-6 junio; 7-8 julio; 9-0 agosto. Las placas expedidas de septiembre a diciembre de 2021 conservan su vigencia y deberán renovarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a su vencimiento o de forma anticipada.



El trámite puede realizarse en línea, con entrega a domicilio, o de manera presencial en Centros de Servicios Fiscales, previa cita. Requisitos: documento que acredite la propiedad, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y placas anteriores o constancia de extravío.



Para orientación están disponibles los teléfonos 070, 800 696 96 96 y 800 715 43 50, el correo asismex@edomex.gob.mx y los canales oficiales de la Secretaría de Finanzas. Los trámites son personales y sin intermediarios; cualquier irregularidad puede reportarse al 722 214 29 92.