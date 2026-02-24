Invita GEM a renovar las placas del 2021 y años anteriores aprovechando los descuentos

-Realiza tu trámite, preferentemente, conforme al calendario por terminación de placa, accediendo a condonaciones y facilidades para regularizar su situación vehicular.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, realiza el Programa de Reemplacamiento 2026, que permite la renovación de placas expedidas en 2021 y años anteriores, además de otorgar beneficios fiscales para regularizar adeudos.

El trámite puede realizarse hasta agosto de 2026, preferentemente conforme al calendario por terminación de placa. También puede iniciarse de manera anticipada, especialmente por quienes presentan adeudos y desean acceder a subsidios. El objetivo es mantener actualizado el padrón vehicular y brindar certeza jurídica sobre la propiedad de los vehículos.

Los beneficios vigentes de enero a agosto de 2026 contemplan:

A) Placas 2021

  • -100% de condonación del ISAVAU para quienes pagaron tenencia 2025 antes del 31 de diciembre.
  • -50% de condonación para quienes regularicen la tenencia entre enero y abril de 2026.
  • -100% de condonación en tenencia, refrendo y accesorios de 2024 y anteriores; se cubren 2025 y 2026.

B) Placas vencidas en 2025 y anteriores

  • -Condonación total de tenencia, refrendo y accesorios de 2023 y años previos.
  • -Pago únicamente de 2024, 2025 y 2026.

Calendario por terminación: 1-2 abril; 3-4 mayo; 5-6 junio; 7-8 julio; 9-0 agosto. Las placas expedidas de septiembre a diciembre de 2021 conservan su vigencia y deberán renovarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a su vencimiento o de forma anticipada.

El trámite puede realizarse en línea, con entrega a domicilio, o de manera presencial en Centros de Servicios Fiscales, previa cita. Requisitos: documento que acredite la propiedad, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y placas anteriores o constancia de extravío.

Para orientación están disponibles los teléfonos 070, 800 696 96 96 y 800 715 43 50, el correo asismex@edomex.gob.mx y los canales oficiales de la Secretaría de Finanzas. Los trámites son personales y sin intermediarios; cualquier irregularidad puede reportarse al 722 214 29 92.

Reciente:

Más de , :

Destacadas:

“EL GABINETE DE SEGURIDAD ESTÁ PREPARADO PARA CUALQUIER ACCIÓN VIOLENTA”: GARCÍA HARFUCH

24 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-La población puede tener la certeza de que el Gobierno de México actuará con todas sus capacidades siempre para preservar la paz …

Cae peso mexicano por escalada de violencia

24 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Sufre la Bolsa de Valores por escalada de violencia tras operativo contra “El Mencho”. El peso se debilitó, desmarcándose de sus pares …

Ebrard anuncia el lanzamiento de Innovafest 2026

24 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Durante este 2026 se organizarán ediciones de Innovafest en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Mérida y Cuernavaca. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció …

Gobierno mantiene la seguridad, movilidad y calma en BC: Marina del Pilar

24 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Reiteró a la población que el transporte público, de carga y de personal opera con normalidad. Al concluir la Mesa de Seguridad …

La CDMX se mantiene coordinada, segura y en paz: Clara Brugada

24 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Llamó a la ciudadanía a continuar sus actividades cotidianas con confianza y a no difundir información falsa que genere temor. La Jefa …

Se prepara la alcaldía Álvaro Obregón para el Mundial 2026 con obras de infraestructura

24 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Se están realizando intervenciones integrales en vialidades, además de llevar a cabo acciones de reordenamiento del espacio público. La Ciudad de México …

“Presidenta, no está sola”: muestra Delfina Gómez respaldo absoluto tras operación en Jalisco

24 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Reconocieron a las instituciones de seguridad federales por la coordinación y la firmeza para combatir al crimen organizado. La Gobernadora Delfina Gómez …

Entrega GEM nueva alberca en Tequixquiac

24 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Con una inversión de 17 mdp, la obra beneficiará a más de 2200 habitantes, otorgándoles un espacio para mejorar su calidad de …

UAEMéx y Coparmex consolidan alianza para impulsar el desarrollo regional: Paty Zarza

24 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La misión de su administración es transformar el conocimiento académico en acciones concretas que beneficien directamente a la sociedad mexiquense. Con el …

Toluca en calma, sin riesgo alguno y con su población segura: Ricardo Moreno

24 febrero, 2026
Destacado, Edomex

Prevalece coordinación entre órdenes de gobierno federal, estatal y municipal en favor de los habitantes. Toluca se encuentra en calma, sin riesgo …

Entrega Isaac Montoya rehabilitación integral del Parque El Chamizal

24 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-El gobierno de Naucalpan continúa con el rescate de espacios abandonados mediante el programa Huellas de la Transformación. El Gobierno de Ciudad …

Round 2: Confirman revancha Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao

24 febrero, 2026
Deportes, Destacado

-La fecha confirmada para la revancha profesional será el 19 de septiembre en The Sphere de Las Vegas. Por fin se va …

Dua Lipa se convierte en el rostro a nivel mundial de Bulgari

24 febrero, 2026
Destacado, Espectáculos

-Desde 2019, es embajadora de la fragancia Libre de Yves Saint Laurent. Dua Lipa vive su mejor momento: en noviembre de 2025 …

SHEINBAUM PIDE MANTENER LA CALMA ANTE LA VIOLENCIA POR EL ABATIMIENTO DE “EL MENCHO”

23 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Aseguró que en la mayor parte del territorio nacional las actividades se desarrollan con plena normalidad. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, …

Ebrard pide sangre fría ante nuevos aranceles de Trump

23 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

Pidió mantener prudencia y señaló que viajará a Washington para tener mejor claridad de los aranceles. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, …

Más de 23 millones de personas son excluidas del sistema laboral: ONG

23 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-El avance es de apenas cinco puntos menos en dos décadas. En México, actualmente las personas excluidas del trabajo, ya sean desempleadas …

Más de 10 mil elementos refuerzan la seguridad en Quintana Roo: Mara Lezama

23 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Destaca coordinación permanente con Ejército, Guardia Nacional y fiscalías para preservar el orden público. Tras los hechos violentos registrados en el país …

Avanza la construcción en Santa Úrsula de colonias sustentables: Clara Brugada

23 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Se han beneficiado más de 8 mil viviendas mediante programas de sustentabilidad. La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina encabezó la jornada …

Recibe Luis Mendoza a representantes de Reino Unido

23 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Intercambian experiencias en materia de compras públicas y transparencia. La alcaldía Benito Juárez sostuvo un encuentro de cooperación técnica con una delegación …

“Edoméx mantendrá monitoreo permanente por los hechos recientes en Jalisco”: Delfina Gómez

23 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Se implementó un refuerzo preventivo de seguridad en las zonas limítrofes con los estados de Guerrero, Michoacán y Morelos. El Gobierno del …

Cuenta Edoméx con 1731 espacios 100% libres de humo de tabaco

23 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Esta iniciativa protege la salud de trabajadores, usuarios y población en general. Como resultado del compromiso de la maestra Delfina Gómez Álvarez …

Edoméx pone a disposición del país el Banco de Tejidos para la atención oncológica infantil: Macarena Montoya Olvera

23 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Es el único en México con capacidad para procesar todos los tejidos humanos. El Gobierno del Estado de México puso a disposición …

UniRadio puente de cercanía entre la UAEMéx y la sociedad: Patricia Zarza

23 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La rectora destacó el papel de la radio como herramienta para visibilizar el trabajo científico, cultural y académico de la institución. La …

Más pavimentaciones, suministro de agua potable y calles seguras en Toluca con el presupuesto 2026: Ricardo Moreno

23 febrero, 2026
Destacado, Edomex

Ratificó Cabildo paquete económico de 5779 MDP alineado a la ley y a las necesidades de la población. El Cabildo de Toluca …

Se refuerza la seguridad en Mexicaltzingo: Saray Benítez

23 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Entregó una nueva patrulla equipada, además de mantener una coordinación estratégica en el municipio. Con el objetivo de robustecer la vigilancia y …

Se inaugura rehabilitación de la Avenida Benito Juárez en San Mateo Atenco

23 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La presidenta municipal señaló que esta obra transforma la movilidad y fortalece el desarrollo del municipio. La presidenta municipal de San Mateo …

“LAS FUERZAS ARMADAS GARANTIZAN QUE MÉXICO DECIDA SU DESTINO CON INDEPENDENCIA”: SHEINBAUM

20 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Recordó que la voluntad popular y el servicio al pueblo definen a la nación y el Ejército Mexicano debe protegerla. En el …

Banxico plantea hacer ajustes adicionales a tasa de interés en 2026

20 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El banco central hizo una pausa en el ciclo de recortes y mantuvo la tasa de interés en 7%, luego de doce …

Reporta gobierno avances en la construcción de los Trenes del Norte

20 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-El Tren Ciudad de México-AIFA iniciará operaciones antes de Semana Santa; el Ciudad de México-Querétaro y el AIFA-Pachuca estarán en operación en …

Mara Lezama reconoce al Ejército, pilar de la seguridad y la transformación de Quintana Roo

20 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Destacó la labor de las Fuerzas Armadas en la construcción del Tren Maya, el Aeropuerto de Tulum y en la atención a …

Clara Brugada anuncia bonos para realizar cambios de microbuses

20 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-El programa destinará inversión de 535 mdp destinados a apoyar en la chatarrización y adquisición de unidades nuevas, preferentemente eléctricas. La Jefa …

Conmemora Delfina Gómez el 113° aniversario del Ejército Mexicano en Rayón

20 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Durante la ceremonia, la mandataria hizo entrega de reconocimientos a mujeres de las Fuerzas Armadas. La Gobernadora del Estado de México, Delfina …

GEM impacta a más de 5 mil estudiantes con Ferias Ambientales

20 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Destacan actividades como huertos urbanos, elaboración de terrarios y el juego virtual del agua; se imparten talleres y cursos sobre el cuidado …

Entrega SECTI 1450 becas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas de delitos

20 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La acción, encabezada por la SECTI, Consejería Jurídica y la CEAVEM, se realizó de manera simultánea en 15 sedes del Estado de …

UAEMéx fortalece la cultura de la legalidad con presencia constante en espacios académicos

20 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-A través de la Consejería Jurídica Universitaria, la institución puso en marcha un programa de atención para orientar y acompañar a su …

Entrega Ricardo Moreno arcotecho en San Pablo Autopan

20 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Estas obras impulsan la justicia social en todas las localidades. En beneficio de decenas de niñas y niños de San Pablo Autopan, …

Zinacantepec fortalece la salud comunitaria con jornadas integrales: Manuel Vilchis

20 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Se contó con una jornada de esterilización gratuita para perros y gatos, reforzando las políticas de salud pública integral. Como parte de …

Aprueba Cabildo de San Mateo Atenco presupuesto para el ejercicio fiscal 2026

20 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La alcaldesa Ana Muñiz Neyra aseguró que los recursos se aplicarán bajo principios de honestidad y transparencia para consolidar un municipio próspero. …

Pilotos de F1 2026 se toman la foto oficial

20 febrero, 2026
Deportes, Destacado

-Se mostró gran camaradería durante la llegada de los pilotos al lugar. El asfalto del Circuito Internacional de Bahréin no solo fue …

Fallece Eric Dane a los 53 años tras una batalla contra ELA

20 febrero, 2026
Destacado, Espectáculos

-Fue la familia quien confirmó su fallecimiento luego de que padeciera una enfermedad degenerativa. El actor Eric Dane, quien saltara a la …

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.