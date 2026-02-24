Avanza en Chilpancingo la construcción de obras educativas y espacios públicos

-Refrendaron el compromiso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de trabajar de manera conjunta para garantizar espacios seguros y funcionales.

En gira de trabajo por la zona Norte de Chilpancingo, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, supervisaron los avances de las diversas obras educativas y espacios públicos que realiza el gobierno del estado en beneficio de los habitantes de los municipios de Huitzuco y Atenango del Río.



El subsecretario de Obras Públicas, Gustavo Gallardo Carmona, y el director general técnico, Óscar Hernández, estuvieron en el municipio de Huitzuco para supervisar la obra de reconstrucción de la telesecundaria Emiliano Zapata de la localidad de Paso Morelos, proyecto que se desarrolla de manera coordinada entre el gobierno del estado y el ayuntamiento para brindar a la comunidad estudiantil instalaciones dignas y condiciones óptimas que fortalezcan su aprendizaje y desarrollo.



Durante el recorrido, acompañados por el presidente municipal, Eder Nájera Nájera, y personal técnico de la SDUOPOT, refrendaron el compromiso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de trabajar de manera conjunta para garantizar espacios seguros y funcionales que generen mejores oportunidades para las y los estudiantes guerrerenses.



Posteriormente, en el municipio de Atenango del Río, visitaron el Parque Central en donde constataron el avance del 80 por ciento que lleva en su rehabilitación integral, que consiste en la realización de obras en el kiosco, reconstrucción del piso estampado y labores de jardinería que permitirán mejorar la imagen urbana y la funcionalidad del lugar.



Como parte de la siguiente etapa, se contempla la instalación de la red eléctrica y la colocación de letras conmemorativas con el nombre del municipio.



Durante este recorrido estuvo presente el presidente municipal, Emmanuel Guevara Cárdenas, con quien se reiteró la coordinación de trabajo para impulsar proyectos que beneficien a los habitantes del municipio.