Toluca en calma, sin riesgo alguno y con su población segura: Ricardo Moreno

Prevalece coordinación entre órdenes de gobierno federal, estatal y municipal en favor de los habitantes.

Toluca se encuentra en calma, sin riesgo alguno y con su población segura, afirmó el alcalde Ricardo Moreno, al mencionar que gracias a la coordinación entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, se mantienen las actividades diarias sin contratiempos ni alteraciones de ningún tipo.



Destacó que las y los toluqueños están seguros y la vía pública de Toluca tiene orden, tranquilidad y no se ha registrado ningún incidente como resultado del operativo preventivo implementado en toda la capital del Estado de México, recalcó el Presidente Municipal.



Explicó que desde el primer momento en que se registraron los acontecimientos en Jalisco de este domingo 22 de febrero, dio la instrucción de implementar una estrategia preventiva para proteger lo que tiene esta ciudad, su gente y su patrimonio; por ello fueron desplegados en las entradas y salidas del municipio elementos uniformados y se estableció también la vigilancia a través de videocámaras y patrullajes.



Asimismo, agradeció la coordinación estrecha entre autoridades federales, estatales y municipales para lograr este propósito, al tiempo que reconoció la labor de las fuerzas armadas de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum, que han dado clara muestra de una contundencia en el combate del crimen organizado.



Moreno Bastida reiteró que las corporaciones policiacas y el Gobierno municipal continúan atentos para atender y actuar ante cualquier suceso que pueda poner en riesgo la vida o integridad de la población.