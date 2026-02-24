Toluca en calma, sin riesgo alguno y con su población segura: Ricardo Moreno

Prevalece coordinación entre órdenes de gobierno federal, estatal y municipal en favor de los habitantes.

Toluca se encuentra en calma, sin riesgo alguno y con su población segura, afirmó el alcalde Ricardo Moreno, al mencionar que gracias a la coordinación entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, se mantienen las actividades diarias sin contratiempos ni alteraciones de ningún tipo.

Destacó que las y los toluqueños están seguros y la vía pública de Toluca tiene orden, tranquilidad y no se ha registrado ningún incidente como resultado del operativo preventivo implementado en toda la capital del Estado de México, recalcó el Presidente Municipal.

Explicó que desde el primer momento en que se registraron los acontecimientos en Jalisco de este domingo 22 de febrero, dio la instrucción de implementar una estrategia preventiva para proteger lo que tiene esta ciudad, su gente y su patrimonio; por ello fueron desplegados en las entradas y salidas del municipio elementos uniformados y se estableció también la vigilancia a través de videocámaras y patrullajes.

Asimismo, agradeció la coordinación estrecha entre autoridades federales, estatales y municipales para lograr este propósito, al tiempo que reconoció la labor de las fuerzas armadas de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum, que han dado clara muestra de una contundencia en el combate del crimen organizado.

Moreno Bastida reiteró que las corporaciones policiacas y el Gobierno municipal continúan atentos para atender y actuar ante cualquier suceso que pueda poner en riesgo la vida o integridad de la población.

Reciente:

Más de , :

Destacadas:

“EL GABINETE DE SEGURIDAD ESTÁ PREPARADO PARA CUALQUIER ACCIÓN VIOLENTA”: GARCÍA HARFUCH

24 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-La población puede tener la certeza de que el Gobierno de México actuará con todas sus capacidades siempre para preservar la paz …

Cae peso mexicano por escalada de violencia

24 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Sufre la Bolsa de Valores por escalada de violencia tras operativo contra “El Mencho”. El peso se debilitó, desmarcándose de sus pares …

Ebrard anuncia el lanzamiento de Innovafest 2026

24 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Durante este 2026 se organizarán ediciones de Innovafest en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Mérida y Cuernavaca. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció …

Gobierno mantiene la seguridad, movilidad y calma en BC: Marina del Pilar

24 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Reiteró a la población que el transporte público, de carga y de personal opera con normalidad. Al concluir la Mesa de Seguridad …

La CDMX se mantiene coordinada, segura y en paz: Clara Brugada

24 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Llamó a la ciudadanía a continuar sus actividades cotidianas con confianza y a no difundir información falsa que genere temor. La Jefa …

Se prepara la alcaldía Álvaro Obregón para el Mundial 2026 con obras de infraestructura

24 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Se están realizando intervenciones integrales en vialidades, además de llevar a cabo acciones de reordenamiento del espacio público. La Ciudad de México …

“Presidenta, no está sola”: muestra Delfina Gómez respaldo absoluto tras operación en Jalisco

24 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Reconocieron a las instituciones de seguridad federales por la coordinación y la firmeza para combatir al crimen organizado. La Gobernadora Delfina Gómez …

Entrega GEM nueva alberca en Tequixquiac

24 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Con una inversión de 17 mdp, la obra beneficiará a más de 2200 habitantes, otorgándoles un espacio para mejorar su calidad de …

Invita GEM a renovar las placas del 2021 y años anteriores aprovechando los descuentos

24 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Realiza tu trámite, preferentemente, conforme al calendario por terminación de placa, accediendo a condonaciones y facilidades para regularizar su situación vehicular. El …

UAEMéx y Coparmex consolidan alianza para impulsar el desarrollo regional: Paty Zarza

24 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La misión de su administración es transformar el conocimiento académico en acciones concretas que beneficien directamente a la sociedad mexiquense. Con el …

Entrega Isaac Montoya rehabilitación integral del Parque El Chamizal

24 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-El gobierno de Naucalpan continúa con el rescate de espacios abandonados mediante el programa Huellas de la Transformación. El Gobierno de Ciudad …

Round 2: Confirman revancha Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao

24 febrero, 2026
Deportes, Destacado

-La fecha confirmada para la revancha profesional será el 19 de septiembre en The Sphere de Las Vegas. Por fin se va …

Dua Lipa se convierte en el rostro a nivel mundial de Bulgari

24 febrero, 2026
Destacado, Espectáculos

-Desde 2019, es embajadora de la fragancia Libre de Yves Saint Laurent. Dua Lipa vive su mejor momento: en noviembre de 2025 …

SHEINBAUM PIDE MANTENER LA CALMA ANTE LA VIOLENCIA POR EL ABATIMIENTO DE “EL MENCHO”

23 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Aseguró que en la mayor parte del territorio nacional las actividades se desarrollan con plena normalidad. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, …

Ebrard pide sangre fría ante nuevos aranceles de Trump

23 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

Pidió mantener prudencia y señaló que viajará a Washington para tener mejor claridad de los aranceles. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, …

Más de 23 millones de personas son excluidas del sistema laboral: ONG

23 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-El avance es de apenas cinco puntos menos en dos décadas. En México, actualmente las personas excluidas del trabajo, ya sean desempleadas …

Más de 10 mil elementos refuerzan la seguridad en Quintana Roo: Mara Lezama

23 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Destaca coordinación permanente con Ejército, Guardia Nacional y fiscalías para preservar el orden público. Tras los hechos violentos registrados en el país …

Avanza la construcción en Santa Úrsula de colonias sustentables: Clara Brugada

23 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Se han beneficiado más de 8 mil viviendas mediante programas de sustentabilidad. La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina encabezó la jornada …

Recibe Luis Mendoza a representantes de Reino Unido

23 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Intercambian experiencias en materia de compras públicas y transparencia. La alcaldía Benito Juárez sostuvo un encuentro de cooperación técnica con una delegación …

“Edoméx mantendrá monitoreo permanente por los hechos recientes en Jalisco”: Delfina Gómez

23 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Se implementó un refuerzo preventivo de seguridad en las zonas limítrofes con los estados de Guerrero, Michoacán y Morelos. El Gobierno del …

Cuenta Edoméx con 1731 espacios 100% libres de humo de tabaco

23 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Esta iniciativa protege la salud de trabajadores, usuarios y población en general. Como resultado del compromiso de la maestra Delfina Gómez Álvarez …

Edoméx pone a disposición del país el Banco de Tejidos para la atención oncológica infantil: Macarena Montoya Olvera

23 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Es el único en México con capacidad para procesar todos los tejidos humanos. El Gobierno del Estado de México puso a disposición …

UniRadio puente de cercanía entre la UAEMéx y la sociedad: Patricia Zarza

23 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La rectora destacó el papel de la radio como herramienta para visibilizar el trabajo científico, cultural y académico de la institución. La …

Más pavimentaciones, suministro de agua potable y calles seguras en Toluca con el presupuesto 2026: Ricardo Moreno

23 febrero, 2026
Destacado, Edomex

Ratificó Cabildo paquete económico de 5779 MDP alineado a la ley y a las necesidades de la población. El Cabildo de Toluca …

Se refuerza la seguridad en Mexicaltzingo: Saray Benítez

23 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Entregó una nueva patrulla equipada, además de mantener una coordinación estratégica en el municipio. Con el objetivo de robustecer la vigilancia y …

Se inaugura rehabilitación de la Avenida Benito Juárez en San Mateo Atenco

23 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La presidenta municipal señaló que esta obra transforma la movilidad y fortalece el desarrollo del municipio. La presidenta municipal de San Mateo …

“LAS FUERZAS ARMADAS GARANTIZAN QUE MÉXICO DECIDA SU DESTINO CON INDEPENDENCIA”: SHEINBAUM

20 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Recordó que la voluntad popular y el servicio al pueblo definen a la nación y el Ejército Mexicano debe protegerla. En el …

Banxico plantea hacer ajustes adicionales a tasa de interés en 2026

20 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El banco central hizo una pausa en el ciclo de recortes y mantuvo la tasa de interés en 7%, luego de doce …

Reporta gobierno avances en la construcción de los Trenes del Norte

20 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-El Tren Ciudad de México-AIFA iniciará operaciones antes de Semana Santa; el Ciudad de México-Querétaro y el AIFA-Pachuca estarán en operación en …

Mara Lezama reconoce al Ejército, pilar de la seguridad y la transformación de Quintana Roo

20 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Destacó la labor de las Fuerzas Armadas en la construcción del Tren Maya, el Aeropuerto de Tulum y en la atención a …

Clara Brugada anuncia bonos para realizar cambios de microbuses

20 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-El programa destinará inversión de 535 mdp destinados a apoyar en la chatarrización y adquisición de unidades nuevas, preferentemente eléctricas. La Jefa …

Conmemora Delfina Gómez el 113° aniversario del Ejército Mexicano en Rayón

20 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Durante la ceremonia, la mandataria hizo entrega de reconocimientos a mujeres de las Fuerzas Armadas. La Gobernadora del Estado de México, Delfina …

GEM impacta a más de 5 mil estudiantes con Ferias Ambientales

20 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Destacan actividades como huertos urbanos, elaboración de terrarios y el juego virtual del agua; se imparten talleres y cursos sobre el cuidado …

Entrega SECTI 1450 becas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas de delitos

20 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La acción, encabezada por la SECTI, Consejería Jurídica y la CEAVEM, se realizó de manera simultánea en 15 sedes del Estado de …

UAEMéx fortalece la cultura de la legalidad con presencia constante en espacios académicos

20 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-A través de la Consejería Jurídica Universitaria, la institución puso en marcha un programa de atención para orientar y acompañar a su …

Entrega Ricardo Moreno arcotecho en San Pablo Autopan

20 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Estas obras impulsan la justicia social en todas las localidades. En beneficio de decenas de niñas y niños de San Pablo Autopan, …

Zinacantepec fortalece la salud comunitaria con jornadas integrales: Manuel Vilchis

20 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Se contó con una jornada de esterilización gratuita para perros y gatos, reforzando las políticas de salud pública integral. Como parte de …

Aprueba Cabildo de San Mateo Atenco presupuesto para el ejercicio fiscal 2026

20 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La alcaldesa Ana Muñiz Neyra aseguró que los recursos se aplicarán bajo principios de honestidad y transparencia para consolidar un municipio próspero. …

Pilotos de F1 2026 se toman la foto oficial

20 febrero, 2026
Deportes, Destacado

-Se mostró gran camaradería durante la llegada de los pilotos al lugar. El asfalto del Circuito Internacional de Bahréin no solo fue …

Fallece Eric Dane a los 53 años tras una batalla contra ELA

20 febrero, 2026
Destacado, Espectáculos

-Fue la familia quien confirmó su fallecimiento luego de que padeciera una enfermedad degenerativa. El actor Eric Dane, quien saltara a la …

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.