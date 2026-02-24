Entrega Isaac Montoya rehabilitación integral del Parque El Chamizal

El Gobierno de Ciudad Naucalpan, encabezado por el Presidente Municipal Isaac Montoya Márquez, realizó la rehabilitación integral del Parque El Chamizal como parte del programa Huellas de la Transformación, devolviendo a la comunidad un espacio que durante años permaneció en el abandono.
Con esta entrega el Gobierno de Naucalpan busca continuar con el rescate de espacios para devolver a las familias un entorno digno y seguro, afirmó Montoya Márquez ante cientos de vecinos.
En presencia de cientos de asistentes, así como autoridades auxiliares de la colonia Estado de México, de la presidenta del Sistema Municipal DIF y de servidoras y servidores públicos municipales, reafirmó el compromiso de su administración por romper con la herencia maldita de gobiernos anteriores y consolidar un modelo de gestión basado en el humanismo mexicano.
Montoya Márquez, que su gobierno se basa en el territorio y escuchar de manera directa a la gente al recorrer cada colonia, pueblo y fraccionamiento para atender demandas históricas que habían sido ignoradas.
Mediante el programa Huellas de la Transformación, el gobierno municipal rescata espacios abandonados para convertirlos en lugares dignos y seguros. Al renovar el entorno urbano, se busca combatir las causas de la delincuencia y fortalecer la convivencia entre vecinos.
Informó que en la colonia Estado de México, a través de la Dirección de Servicios Públicos, para lograr la transformación integral del parque, se instalaron 27 luminarias nuevas, 13 clareos y 9 podas de árboles. También se realizaron trabajos de chaponeo, arañado, desorille y barrido manual, así como la recolección de más de 2 toneladas de residuos.
En cuanto a los juegos infantiles, se llevaron juegos soldados, colocación de 3 columpios y cadena. Y por último se pintaron barras de contención, línea central y pinta de topes de la avenida Río Hondo.
Trabajadores de Servicios Públicos aplicaron 104 toneladas de mezcla asfáltica en beneficio de las colonias El Molinito, San Antonio Zomeyucan, Huizachal y Estado de México.
Personal del Organismo Municipal del Agua OAPAS realizó 16 reparaciones de baches por fugas de agua, levantamiento de cascajo en Santiago Tianguistenco y desazolve en las calles de Zumpango y Santiago Tianguistenco.
Montoya Márquez anunció proyectos de infraestructura y saneamiento que buscan cambiar el rostro del municipio.