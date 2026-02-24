Se prepara la alcaldía Álvaro Obregón para el Mundial 2026 con obras de infraestructura

-Se están realizando intervenciones integrales en vialidades, además de llevar a cabo acciones de reordenamiento del espacio público.

La Ciudad de México será sede de la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), por lo que la alcaldía Álvaro Obregón informó que se está preparando y alista dejar un legado de obras de infraestructura.



La Dirección General de Servicios Urbanos de la alcaldía diseñó una intervención integral en 32 avenidas clave, seleccionadas por su conectividad y relevancia logística, alineadas además con estándares internacionales para la atención de eventos masivos.



Autoridades de la alcaldía indicaron que la primera etapa se concentró en Santa Fe, uno de los polos financieros y sociales más importantes de la capital, realizando trabajos urbanos en arterias como Javier Barros Sierra, Santa Fe, Mariano Hernández Barrenechea, Calle 3, Antonio Dovalí Jaime, Joaquín Gallo, Guillermo González Camarena, Ernesto Martínez Domínguez, Enrique Rivero, Roberto Medellín, Guillermo Haro, Manuel Sandoval y la histórica avenida Vasco de Quiroga.



La alcaldía indicó que en dichas vialidades se eliminaron más de 300 grafitis en las columnas del Tren Interurbano y bardas aledañas, devolviendo un entorno limpio.



Asimismo, se realizaron 180 kilómetros de pintura en topes, pasos peatonales y guarniciones, sumando a la señalización visual para conductores y peatones.



La alcaldía informó que personal de la demarcación se encargó de retirar 430 toneladas de cascajo y más de 4700 elementos de contaminación visual.



También se dio a conocer que la Coordinación de Parques y Jardines garantizó la seguridad con el aclareo de 936 árboles y el mantenimiento de 40 mil 160 metros cuadrados de áreas verdes.



La alcaldía destacó que uno de los cambios más significativos se reflejó en el alumbrado público, con más de mil 100 servicios realizados en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, como la sustitución de 5 kilómetros de cableado eléctrico vandalizado por cableado aéreo.



Por último, la alcaldía indicó que Santa Fe hoy es muestra clara de que, cuando hay planeación y liderazgo, la ciudad avanza y se proyecta al mundo con orden, modernidad y orgullo para la máxima fiesta del futbol.