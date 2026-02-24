Ebrard anuncia el lanzamiento de Innovafest 2026

-Durante este 2026 se organizarán ediciones de Innovafest en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Mérida y Cuernavaca.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció el lanzamiento de Innovafest 2026, un ecosistema con el que el Gobierno y el sector privado apoyarán a innovadores e inventores mexicanos.



Durante este 2026, el Innovafest contará con cinco ediciones; además de otorgar premios a las mejores ideas y proyectos, se impartirán mentorías y otros apoyos para innovadores e inventores, a fin de que estos cuenten con el respaldo necesario para llevar sus proyectos al mercado.



Los fondos para apoyar a los innovadores mexicanos serán tanto públicos como privados, explicó el secretario Ebrard ante empresarios, inventores e inversionistas.



Durante este 2026, el programa se desarrollará en las siguientes ciudades, polos de desarrollo tienen diferentes vocaciones regionales.



-El 2 de mayo, Monterrey, Nuevo León: Polo de innovación en áreas como tecnologías de la información, inteligencia artificial, mecatrónica y biotecnología.



-1 de agosto, Querétaro, Querétaro: Clúster de innovación y desarrollo: red de sectores estratégicos como automotriz, aeroespacial, salud, plásticos, logísticas y creatividad.



-5 de septiembre, Guadalajara, Jalisco: Principal hub tecnológico del Occidente: empresas globales, startups, centros de investigación, universidades y polos de innovación.



-7 de noviembre, Mérida, Yucatán: Liderazgo emergente en innovación en el sureste mexicano, clúster sólido de empresas de software y TIC.



-5 de diciembre, Cuernavaca, Morelos: Referente nacional en ciencia, tecnología e innovación, por ejemplo, en biotecnología, fármacos, automotriz, energías renovables.



En cada edición se reconocerá a los ocho mejores proyectos en fase temprana con 150 mil pesos y acceso a incubación y a los ocho mejores proyectos en fase avanzada con 250 mil pesos y apoyo para adaptación.



Informó que en la edición de Morelos se otorgará un millón de pesos al primer lugar, 500 mil al segundo y 350 mil pesos al tercer lugar en una categoría libre de alto impacto. Se otorgarán además 72 premios complementarios en especie.



En su intervención el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, felicitó a la Secretaría de Economía por la organización del InnovaFest y destacó que la innovación es la fuente de la ventaja competitiva.



Ebrard invitó a todos a sumarse a este esfuerzo nacional por la innovación. Destacó que en un año de esfuerzos se pasó de menos de 200 a tres mil 700 participantes.