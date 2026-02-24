Entrega GEM nueva alberca en Tequixquiac

-Con una inversión de 17 mdp, la obra beneficiará a más de 2200 habitantes, otorgándoles un espacio para mejorar su calidad de vida.

El Gobierno del Estado de México recuperó un espacio público en este municipio con la construcción de la alberca “El Vije”, obra que representó una inversión de 17 millones de pesos y beneficiará a 2250 habitantes.



El proyecto transforma un predio en un punto de encuentro para niñas, niños, jóvenes y personas adultas, y ofrece un espacio digno para la práctica deportiva y la convivencia familiar.



“Con obras y programas de beneficio social, es como los gobiernos de la transformación respondemos a la confianza ciudadana, porque cuando se gobierna con austeridad, con responsabilidad, con transparencia y con cercanía con el pueblo, los recursos económicos regresan a donde deben estar: al bienestar de la gente”, señaló la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



En el marco de la estrategia “2026, El Año de las Obras en Edoméx”, la intervención busca el fortalecimiento del entorno urbano y generar condiciones para que la comunidad haga suyo este espacio. Durante su ejecución se generaron mil 462 empleos directos e indirectos, lo que también aportó dinamismo a la economía local.



“Vamos a redoblar esfuerzos para seguir mejorando la imagen urbana; la atención a las calles y vialidades; la mejora de espacios públicos como plazas, mercados, unidades deportivas y parques; así como seguir mejorando la infraestructura educativa, el mobiliario escolar, los servicios de salud y los programas de bienestar, para que sigan llegando a todas y todos los mexiquenses”, apuntó la Mandataria estatal.



Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), destacó la edificación de la alberca en un área de 20 mil 200 metros cuadrados, que se construyó y equipó con siete carriles, techumbre, gradas hasta para 90 espectadores, sanitarios generales, vestidores y regaderas.



Las instalaciones cuentan con un cuarto de máquinas con tres calderas, tres filtros, dos bombas, una cisterna de 15 metros cúbicos, la alimentación para el calentador solar y el tendido de la red hidráulica. Además de una cafetería, andadores, guarniciones y banquetas.



Con esta obra, la administración estatal avanza en la recuperación y dignificación de áreas públicas como parte de una política orientada a mejorar la calidad de vida y reforzar los lazos comunitarios.



A este evento asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Sintique Mayte Moreno Rodríguez, Presidenta Municipal de Tequixquiac; Juan Diego Cerón González, atleta paralímpico, ganador de medalla de oro en los Juegos de Conade 2025; así como de integrantes del Ayuntamiento y vecinos de la zona.