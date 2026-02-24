Lerma refuerza acciones de mantenimiento urbano y coordinación federal

-Estas labores buscan garantizar espacios públicos dignos y seguros para peatones y automovilistas.

Bajo la dirección del alcalde Miguel Ángel Ramírez Ponce, el Gobierno Municipal de Lerma intensifica los trabajos de mejora en la infraestructura y servicios públicos a través de diversas brigadas operativas en puntos clave de la demarcación.



Como parte del programa de mejora del entorno, la Dirección de Mantenimiento de Parques y Jardines mantiene activos los trabajos de embellecimiento y poda sobre la Avenida Hidalgo. Estas labores buscan garantizar espacios públicos dignos y seguros para los peatones y automovilistas que transitan diariamente por esta zona.



En materia de vialidad, la Dirección de Imagen Urbana e Infraestructura Vial dio seguimiento al programa permanente de bacheo, concentrando esfuerzos en esta ocasión sobre la Avenida San Francisco, en la Colonia Isidro Fabela. Con estas acciones, el ayuntamiento busca optimizar la movilidad y prevenir daños en los vehículos de los habitantes de la zona.



Finalmente, el Gobierno de Lerma destacó el avance en las mesas de trabajo y coordinación técnica con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El objetivo de esta sinergia interinstitucional es fortalecer la red eléctrica y asegurar un suministro eficiente en beneficio de todas las familias del municipio.



Con un equipo que trabaja “al 100”, la administración municipal reafirma su compromiso de transformar la imagen de Lerma mediante la comunicación directa con organismos federales y la presencia constante en las calles.