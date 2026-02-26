Fernando Flores fortalece la infraestructura social y proximidad gubernamental en Metepec

-Estas acciones tienen como objetivo ofrecer a la ciudadanía instalaciones funcionales para la gestión de trámites y el sano esparcimiento.

En un esfuerzo por fortalecer el patrimonio comunitario y elevar la calidad de vida de los habitantes, el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, encabezó la entrega de diversas obras de rehabilitación en la colonia Agrícola Lázaro Cárdenas, además de ratificar la política de puertas abiertas mediante el programa Miércoles Ciudadano.



Dignificación de espacios públicos y servicios



Durante su visita a la colonia Agrícola Lázaro Cárdenas, el primer edil hizo entrega formal de la infraestructura rehabilitada, la cual comprende el parque local, las oficinas de la Delegación Municipal y la sede del Comisariado Ejidal.



Estas acciones tienen como objetivo ofrecer a la ciudadanía instalaciones funcionales para la gestión de trámites y el sano esparcimiento. Asimismo, se informó la renovación del sistema de luminarias en la Unidad Deportiva de la zona.



“Estos espacios pertenecen a la comunidad; nuestra meta es que las familias convivan y realicen deporte en entornos dignos y seguros”, puntualizó el alcalde.



En el marco de la jornada de Miércoles Ciudadano, el mandatario municipal atendió de manera directa a los vecinos, supervisando cada petición para canalizar soluciones inmediatas. Flores Fernández subrayó que la cercanía es el eje rector de su administración, priorizando un gobierno que escucha y responde con resultados tangibles.



Como parte del programa de mantenimiento urbano, el Gobierno de Metepec extendió la rehabilitación del alumbrado público a puntos estratégicos del municipio, incluyendo:



San Miguel Totocuitlapilco



Unidad Habitacional Juan Fernández Albarrán



Colonia Xinantécatl



Bajo la premisa de que “más luz se traduce en mayor seguridad”, la administración municipal reafirmó su compromiso de mejorar la visibilidad y tranquilidad en los trayectos diarios de los ciudadanos, consolidando así el modelo de gestión “Metepec, ciudad que funciona”.