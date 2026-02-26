Edoméx 2° lugar a nivel nacional en Inversión Extranjera Directa: Laura González

En comparación con las cifras recibidas por esta administración en el 2023, la IED ha crecido en un 70 por ciento.

En el periodo de septiembre de 2023 a diciembre de 2025, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, sostiene al Estado de México como la segunda posición a nivel nacional en atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) con 6 mil 373 millones de dólares, de acuerdo con los flujos de Inversión Extranjera Directa con cifras originales 2025, dados a conocer por la Secretaría de Economía Federal.



En estas cifras emitidas por la Secretaría Federal, también se señala que la entidad mexiquense en el 2025 creció en un 24.1 por ciento respecto al 2024, aportando el 8 por ciento de la inversión total nacional



La Secretaría de Desarrollo Económico, Laura González, señala que estas cifras positivas se han logrado gracias al impulso de la atracción de inversión que ha puesto la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, ya que entre 2023 y 2025 la IED registra un crecimiento del 70.1 por ciento, pasando del sexto lugar nacional a los primeros sitios de la tabla general en aportación a la inversión del país.



Es importante señalar que la IED, es aquella inversión que registran las empresas ante la Secretaría de Economía; son flujos de capital provenientes del exterior y tienen su destino en empresas ubicadas en el país y el Estado de México.