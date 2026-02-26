Ramírez Ponce mantiene acciones de infraestructura, prevención y vinculación empresarial en Lerma

-Estas acciones se centrarán primordialmente en la zona industrial del municipio.

El Presidente Municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, encabezó una agenda de trabajo enfocada en la gestión de riesgos, la mejora de la movilidad urbana y el fortalecimiento de las alianzas estratégicas con el sector privado y el Gobierno del Estado de México.



Coordinación Institucional en Materia Hídrica



En un esfuerzo conjunto por mitigar los efectos de la próxima temporada de estiaje y lluvias, el alcalde sostuvo una reunión técnica con el Ing. José Arnulfo Silva Adaya, titular de la Secretaría del Agua del Estado de México. En el encuentro, donde también participó el Director del Organismo Operador (OPDAPAS), Nayith Armenta Ruíz, se establecieron acuerdos estratégicos para realizar trabajos de saneamiento preventivo.



Estas acciones se centrarán primordialmente en la zona industrial del municipio, con el objetivo de optimizar el drenaje y prevenir encharcamientos que afecten la actividad económica y la seguridad de la ciudadanía. Dicha colaboración se alinea con la política de planeación y responsabilidad territorial impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Modernización de la infraestructura vial



A través de la Dirección de Imagen Urbana e Infraestructura Vial, el Ayuntamiento mantiene un despliegue permanente de cuadrillas en diversos puntos del municipio. En la comunidad de San Francisco Xochicuautla y en la Cabecera Municipal, se llevaron a cabo jornadas de mantenimiento integral que incluyeron:



Seguridad vial: Señalización y pintura de pasos peatonales para salvaguardar la integridad de usuarios y conductores.



Rehabilitación de superficie de rodamiento: Labores de bacheo profundo en calles estratégicas y en la avenida Reolín Barejón.



Faenas comunitarias: Trabajos de mejora de imagen urbana realizados en coordinación con el Suteym Lerma, optimizando la movilidad y el orden público.



Vinculación con el sector productivo



Como parte de la política de fomento al desarrollo económico, el edil Ramírez Ponce recibió a representantes de Grupo Bocar. Durante la sesión, la empresa ratificó su disposición para continuar colaborando en proyectos de impacto social y económico que favorezcan el crecimiento sostenible de Lerma.



Con estas iniciativas, el Gobierno Municipal de Lerma reafirma su compromiso con la mejora continua de la infraestructura pública y la construcción de un municipio más seguro y ordenado para todos sus habitantes.