Entrega Rojo de la Vega 225 nuevas luminarias en Peralvillo

-Vecinas y vecinos de Buenos Aires cuentan ahora con inmuebles rehabilitados y mejores condiciones de habitabilidad.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega entregó mejoras en inmuebles de la colonia Buenos Aires y encendió 225 nuevas luminarias en Peralvillo, acciones enfocadas en mejorar la calidad de vida y fortalecer la seguridad en ambas colonias.



En las calles Haití y Dr. Morones Prieto, en la colonia Buenos Aires, quedaron concluidos trabajos de impermeabilización y pintura en interiores, fachadas y azoteas, acciones ejecutadas por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, que resuelven problemas de filtración y humedad que durante años afectaron a las familias, mejorando sus condiciones de habitabilidad y seguridad estructural.



Durante la jornada, la alcaldesa sostuvo una reunión vecinal para escuchar de primera mano nuevas solicitudes relacionadas con servicios urbanos, seguridad, mantenimiento y atención en la zona. Con el objetivo de brindar atención a todos los vecinos y vecinas, la mandataria instruyó a su gabinete a dar seguimiento puntual a cada una de las peticiones.



Además, en la colonia Peralvillo, el programa Brilla Cuauhtémoc sumó 225 luminarias viales en la calle Ernesto Elorduy, mejorando la visibilidad nocturna y brindando mayor tranquilidad a quienes caminan, trabajan o regresan a casa por esa zona.



“Encender una luminaria es mejorar la seguridad de una calle. Escuchar a las y los vecinos es mejorar la vida de una colonia. De eso se trata nuestro trabajo todos los días”, afirmó la alcaldesa.



La alcaldesa reiteró que su administración continuará priorizando acciones que se traduzcan en espacios más seguros, iluminados y en mejores condiciones para las familias de la demarcación.