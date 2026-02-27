Ricardo Moreno entrega el nuevo “Sendero Seguro” en Avenida Alpinismo

-Esta intervención busca blindar la seguridad de las mujeres en Toluca

En un paso decisivo para erradicar la violencia de género y recuperar el espacio público, el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, inauguró este 26 de febrero de 2026 el proyecto Sendero Seguro en la Avenida Alpinismo, ubicada en la delegación de Cacalomacán.



Transformación con perspectiva de género



La intervención en esta importante arteria vial no solo consistió en la rehabilitación del asfalto, sino en una reconfiguración total diseñada para que mujeres, niñas y niños transiten sin miedo. Entre las mejoras clave destacan:



Iluminación de última tecnología: Instalación de luminarias LED y tipo vela para eliminar puntos ciegos nocturnos.



Vigilancia activa: Conexión directa de postes de emergencia con botones de pánico y cámaras de videovigilancia al Centro de Mando Municipal (C4).



Infraestructura peatonal: Renovación de banquetas, guarniciones y señalética horizontal para priorizar al peatón.



Compromiso con las comunidades



Durante el evento, Moreno Bastida enfatizó que esta obra es parte de un plan mayor que contempla la entrega de seis senderos estratégicos este año en zonas prioritarias como San Mateo Otzacatipan y La Crespa Floresta.



“Donde antes había oscuridad y abandono, hoy hay luz y seguridad. Queremos que la ciudadanía se apropie de sus calles”, afirmó el edil frente a vecinos de la zona.



El programa se complementa con la estrategia estatal “Caminemos Seguras”, impulsada en conjunto con el Gobierno del Estado de México para garantizar trayectos dignos hacia escuelas y centros de trabajo.



Para más detalles sobre las obras vigentes, puedes consultar el Plan de Obra Anual de Toluca o seguir las actualizaciones en las redes sociales del Ayuntamiento de Toluca.