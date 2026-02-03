El tren “El Insurgente” es un gran paso para la movilidad de Lerma: Ramírez Ponce

En su mensaje en redes sociales, el alcalde Ramírez Ponce destacó la importancia de esta infraestructura.

El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, asistió a la inauguración del nuevo tramo Santa Fe–Observatorio del Tren Interurbano El Insurgente.



“Un gran paso para la movilidad y el desarrollo de nuestra región, que celebramos en equipo junto a mis compañeras y compañeros presidentes municipales de Ocoyoacac, Zinacantepec y Toluca.”



Ramírez Ponce enfatizó el compromiso de los municipios involucrados en trabajar juntos para acercar oportunidades, mejorar la calidad de vida de las familias y construir un mejor futuro para todo el Valle de Toluca.



Señaló que esta nueva línea de tren busca disminuir los tiempos de traslado y ofrecer una alternativa eficiente para los ciudadanos que se desplazan entre estas importantes localidades.



Importante recordar que el Tren Interurbano El Insurgente empieza a operar en todas las estaciones de su recorrido.