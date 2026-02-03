El tren “El Insurgente” es un gran paso para la movilidad de Lerma: Ramírez Ponce

En su mensaje en redes sociales, el alcalde Ramírez Ponce destacó la importancia de esta infraestructura.

El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, asistió a la inauguración del nuevo tramo Santa Fe–Observatorio del Tren Interurbano El Insurgente.

En su mensaje en redes sociales, el alcalde Ramírez Ponce destacó la importancia de esta infraestructura:

“Un gran paso para la movilidad y el desarrollo de nuestra región, que celebramos en equipo junto a mis compañeras y compañeros presidentes municipales de Ocoyoacac, Zinacantepec y Toluca.”

Ramírez Ponce enfatizó el compromiso de los municipios involucrados en trabajar juntos para acercar oportunidades, mejorar la calidad de vida de las familias y construir un mejor futuro para todo el Valle de Toluca.

Señaló que esta nueva línea de tren busca disminuir los tiempos de traslado y ofrecer una alternativa eficiente para los ciudadanos que se desplazan entre estas importantes localidades.

Importante recordar que el Tren Interurbano El Insurgente empieza a operar en todas las estaciones de su recorrido.

Reciente:

Más de :

Destacadas:

¡ARRAAANCA TREN INTERURBANO!

3 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Inaugura Claudia Sheinbaum tramo Santa Fe-Observatorio, poniendo en operación el recorrido completo que conecta a la Ciudad de México con Toluca. La …

Más de 10 millones de mexicanos han recibido consultas médicas a domicilio

3 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Los 20 mil servidores de la salud que acuden a los domicilios se encuentran uniformados y con identificación oficial La secretaria de …

Descarta Ebrard ruptura trilateral en revisión del T-MEC

3 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Adelantó que el acuerdo comercial tendrá variaciones, pero se mantendrá como una unión de México, EU y Canadá. El secretario de Economía, …

Proteger los humedales es proteger el futuro de Quintana Roo: Mara Lezama

3 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-La entidad concentra más de 860 mil hectáreas de estos ecosistemas y alberga 13 sitios Ramsar, claves para la biodiversidad y la …

Encabeza Clara Brugada final del torneo comunitario infantil Ōllamaliztli

3 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Destacó que este torneo forma parte de las acciones para democratizar el deporte y calentar motores rumbo a la Copa Mundial 2026. …

Se han recuperado mediante la Operación Restitución 1524 inmuebles en 64 municipios

3 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Estas acciones han permitido la detención de 329 personas relacionadas con delitos de despojo y contra la propiedad. Acciones coordinadas en el …

Con el tren “El Insurgente” en Edoméx se hace historia en movilidad: Delfina Gómez

3 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La mandataria estatal expresó su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por concretar un proyecto de alto impacto social. Durante la …

GEM otorga descuento del 100% en la tenencia

3 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-El beneficio aplica para automóviles de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos, IVA incluido. Con el objetivo …

Impulsa alianza UAEMéx–CONAFE alfabetización e inclusión educativa en comunidades vulnerables

3 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-El convenio permitirá desarrollar talleres, evaluaciones pedagógicas y proyectos educativos comunitarios. Con el propósito de fortalecer la vinculación entre la educación superior …

Celebra Ricardo Moreno llegada del Tren Interurbano como justicia social

3 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Moreno Bastida acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez durante la inauguración del último tramo …

San Mateo Atenco busca fortalecer los lazos internacionales antes del Mundial 2026

3 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Más allá de los marcadores, el evento estuvo marcado por un ambiente de respeto y fraternidad entre los equipos representativos. El municipio …

Manuel Vilchis entrega apoyos invernales en barrios de Zinacantepec

3 febrero, 2026
Destacado, Edomex

Señaló que estos apoyos buscan mitigar los efectos de las bajas temperaturas y reforzar el acompañamiento social durante el invierno. El presidente …

Se lesiona el tobillo Alan Mozo durante partido

3 febrero, 2026
Deportes, Destacado

La desafortunada lesión de Mozo es un recordatorio de lo impredecible que puede ser el futbol. En un partido lleno de tensión …

Fallece el actor Gerardo Taracena a los 55 años

3 febrero, 2026
Destacado, Espectáculos

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA). La industria del cine mexicano se encuentra de luto, debido a …

MORENA, PT Y PVEM VAN JUNTOS A LAS ELECCIONES 2027

30 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-La coalición se comprometió públicamente a continuar en alianza en los próximos comicios federales. Las dirigencias nacionales de Morena, el Partido del …

Fin de semana helado; entra masa de aire ártico cubriendo el país

30 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Será un fin de semana largo de lluvias fuertes y temperaturas de hasta -15 grados. A partir de hoy arranca el puente …

México y EUA han resuelto el 90% de las barreras no arancelarias: Ebrard

30 enero, 2026
Destacado, Nacional

-Afirmó que México busca preservar estabilidad económica y certidumbre al amparo del T-MEC. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que …

Mara Lezama encabeza clausura de capacitación en seguridad rumbo al Mundial 2026

30 enero, 2026
Destacado, Nacional

-Quintana Roo fortalece la detección de riesgos químicos, radiológicos, biológicos, nucleares y explosivos como parte de sus compromisos asumidos como puerta de …

Clara Brugada instala comité promotor de inversión en CDMX

30 enero, 2026
CDMX, Destacado

-La capital registra un crecimiento del 3.7% en su PIB y un aumento del 45% en inversión Extranjera Directa La Jefa de …

Fortalecen el CAIA en BJ con atención gratuita en salud mental y adicciones: Luis Mendoza

30 enero, 2026
CDMX, Destacado

-Destacó la importancia de fortalecer este tipo de espacios en la demarcación. Con el objetivo de garantizar el acceso a servicios de …

Ricardo Moreno entrega obras en Jicaltepec Autopan

30 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-El alcalde manifestó que estas acciones responden a una planeación adecuada que escucha las necesidades reales. Fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar …

Denuncias al 089 permiten intervenir y evitar extorsiones en Edoméx: Delfina Gómez

30 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La Guardia Nacional informó que, a nivel nacional, el 86% de los casos de este delito se evita gracias a los reportes …

Destaca Delfina Gómez la vocación de servicio de los 125 DIF municipales

30 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Inaugura encuentro “Buenas prácticas que transforman”, donde se intercambiarán experiencias y estrategias en otros municipios. La Gobernadora del Estado de México, Delfina …

Supervisión de obras en la UAEMéx fortalece la vida universitaria: Paty Zarza

30 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Expresó su reconocimiento al esfuerzo de los equipos que han trabajado intensamente para mejorar los espacios universitarios. La rectora Paty Zarza encabezó …

Entrega Ramírez Ponce rehabilitación de vialidad en zona industrial de Lerma

30 enero, 2026
Destacado, Edomex

Esta obra favorecerá a la zona empresarial, además del sector laboral. El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, fue el …

Refuerza Isaac Montoya seguridad con entrega de Módulo de Seguridad “La Tolva”

30 enero, 2026
Destacado, Edomex

-La rehabilitación forma parte de un plan integral de seguridad, basado en inteligencia, planeación y presencia permanente en el territorio. El Gobierno …

Cambia tus placas al Edoméx y obtén 100% de descuento en impuestos vehiculares

30 enero, 2026
Destacado, Edomex

-El beneficio aplica hasta el 6 de abril para automóviles con valor de 638 mil pesos y motocicletas de 250 mil pesos, …

Sofia Jakobsson llega al Toluca femenil para reforzar la plantilla

30 enero, 2026
Deportes, Destacado

-Logran fichar a la exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026. Los Diablos Rojos del Toluca femenil continúan reforzando su plantilla …

Muestran primeras imágenes de biopics de The Beatles

30 enero, 2026
Destacado, Espectáculos

-Además revelaron el elenco completo y los primeros vistazos de los actores caracterizados como los legendarios integrantes . Las primeras imágenes de …

EL 2 DE FEBRERO SE INAUGURARÁ EL TRAMO FINAL DE EL INSURGENTE: SHEINBAUM

29 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-La obra conectará a Zinacantepec, en Edoméx, con la zona poniente de la CDMX. Este próximo lunes 2 de febrero la presidenta …

Se reúne Ebrard con Greer; acuerdan impulsar reformas estructurales en el T-MEC

29 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Además acordaron iniciar discusiones sobre posibles reformas al T-MEC, informó la agencia estadounidense. Marcelo Ebrard Casaubon , secretario de Economía, se reunió …

México necesita un Congreso a la altura de su responsabilidad histórica: Kenia López

29 enero, 2026
Destacado, Nacional

La agenda Legislativa deberá responder al momento que vive el país y a las demandas de la ciudadanía. Al afirmar que la …

Guerrero espera derrama económica de más 780 mdp durante fin de semana largo

29 enero, 2026
Destacado, Nacional

-Hay una proyección de más de 116 mil visitantes y una ocupación hotelera promedio del 77%: Simón Quiñonez Los destinos turísticos de …

Copa del Mundial llegará a la Utopía Magdalena Mixhuca en evento gratuito: Clara Brugada

29 enero, 2026
CDMX, Destacado

-Señaló que en junio el trofeo del Mundial estará en CDMX, previo al arranque de la justa internacional La Jefa de Gobierno, …

Presenta Rojo de la Vega plataforma “Operación Verdad” para combatir la desinformación

29 enero, 2026
CDMX, Destacado

-Ante noticias falsas y ataques digitales contra la administración de Cuauhtémoc, la alcaldesa lanzó esta herramienta que contará con un buscador de …

Reforzarán Horacio Duarte y Morena el proyecto de transformación en Edoméx

29 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Agradeció el respaldo brindado a las iniciativas de la Presidenta y de la Gobernadora, así como a los proyectos de los municipios …

Inaugura Delfina Gómez el Centro Logístico Cross Dock de Mercado Libre

29 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Edoméx ocupa el primer lugar nacional en infraestructura logística, al concentrar 389 Centros de Distribución, que generan empleo para 699 mil personas.-El …

Supervisa Delfina Gómez los 18 km de reconstrucción del Periférico Norte

29 enero, 2026
Destacado, Edomex

-A pie, la Mandataria Estatal verificó los avances en carriles centrales de la vialidad que abarcará 108 kilómetros de repavimentación. En apenas …

UAEMéx inaugura el Programa Permanente de Capacitación Jurídica

29 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Es una estrategia orientada a fortalecer las capacidades técnicas, normativas y operativas del personal jurídico universitario. La Universidad Autónoma del Estado de …

Toluca moderniza el sistema de recolección de basura: Ricardo Moreno

29 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Las personas podrán ver en tiempo real los recorridos del servicio en colonias, barrios tradicionales y zonas de alta afluencia. Con la …

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.